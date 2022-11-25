九合一大選明登場　竹市選委會提醒市民攜帶投票三寶

▲選委會主任委員陳章賢視察各投開票所點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年地方公職人員選舉及修憲公民複決公投投票日倒數一天，新竹市選委會提醒市民，明（26）日投票日記得攜帶「投票三寶」身分證、印章（手印或簽名）、投票通知單前往投票。另，依據中央流行疫情指揮中心規定，自11月21日起經通報確診民眾，依法不得外出投票，選委會也提醒民眾留意。

選委會主任委員陳章賢今（25）日上午偕同總幹事顏章聖等選務人員，前往三區選務作業中心視察各投開票所點、驗票作業及各項選前準備事宜。他表示，選舉是民主國家保障人民權利的具體制度，不僅是地方的大事，更是國家的大事，鼓勵市民把握權利、踴躍參與。

「選務工作辛苦，感謝每位參與同仁犧牲假期努力付出。」陳章賢除了慰勉選務同仁，同時也提醒依規執行各項選務作業，確保選舉活動平安圓滿結束。

市選委會說明，11月26日投票時間為上午8時至下午4時，須攜帶身分證、印章和投票通知單，不可用護照、健保卡、駕照等證件取代，若遺失投票通知單，可至中選會網站查詢所轄的投開票所地點；圈票時僅限用選委會準備之圈選工具，使用私章、手印、筆勾選視為廢票，蓋錯票無法重新領票再投，選民應將選票或公投票投入票匭，不得將選票或公投票撕毀或攜出場外。

市選委會表示，依公職人員選舉罷免法規定，故意撕毀選票可處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰：選票攜出場外則可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。

市選委會呼籲，市民應遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，快篩陽性經通報確診之民眾禁止外出投票，如有發燒或體溫過高等疑似症狀，將由選務人員引導至防疫專用遮屏圈票，強烈建議症狀明顯民眾，請勿前往投票，避免傳染他人。

市民前往投票所請配合量測體溫、手部消毒，並保持社交距離，投票所皆有設立防疫專用遮屏，提供發燒有症狀民眾使用；確診民眾如違規外出投票，將依法開罰新台幣20萬至200萬元；自主健康管理及自主防疫期間，須持2日內快篩陰性證明，即可外出投票。

選委會表示，因口罩規定尚未解禁，投票仍須佩戴口罩，且口罩不得印有候選人相關資訊，如姓名、號次、圖像、競選口號等，當日禁止穿戴與選舉相關服飾及物品。另，自投票日凌晨起，不得在社群網路（LINE、Facebook等）從事競選與助選活動，違者最高可處500萬元罰緩，得按次連續處罰。

選委會指出，指揮中心或衛生單位不提供確診名單給選務單位，投票所也不受理違反隔離規定檢舉，避免影響投票秩序，如要檢舉確診者違規投票等情事，請逕向衛生機關檢舉。