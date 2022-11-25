「有沒有口交」牙醫一看就知道！　他曝嘴裡1跡象洩端倪

記者吳美依／綜合報導

外國牙醫「dentite」經常分享口腔衛教知識，他在一部影片中宣稱，牙醫能夠分辨「患者近期是否進行口交」，立刻引爆網友熱議。此說法獲得多位同業贊同，另一名牙醫解釋，「是的，這是真的。你可以看見軟顎後方的軟組織出現瘀青，而且瘀青有一種特殊模式…我們看得出來。」

▲「dentite」解釋何謂顎部瘀斑。（圖／翻攝TikTok@dentite）



「dentite」在TikTok影片展示一張真實照片，並且用隱喻的方式說明，這種情況叫做顎部瘀斑（Palatal petechia），「如果你喜歡時不時吸吮1、2根棒棒糖，那沒什麼問題。但如果你喜歡經常吸吮很多、很多、很多根棒棒糖，那就會出現問題，導致顎部瘀斑。」

多名牙醫也補充提到，「是的，我們有時看得出來…但除非患者很年幼，或者出現被虐跡象，否則我們不在乎」、「如果你3年前這麼做，我能看出來嗎？不能。但如果你最近做過，而且有點激動的話…一些人可能會有，嗯，上顎的瘀青」、「有趣小知識：情人節後，我們會注意到這種瘀青出現得更頻繁」。

▲一名女網友向牙醫求證此事。

網友們對此十分震驚，紛紛留言，「等等，如果你只是試著不咬不嚼地吃掉一整根熱狗呢？」、「醫師仔細檢查你的口腔後看見瘀青，開口問道，『所以…周末過得怎麼樣啊？』」

令人意外的是，竟有一名網友分享親身經歷。她還在念大學時，前往母親工作的牙周病專科診所檢查口腔，卻被一位年輕又性感的新進醫師高調關切「口腔裡的瘀青跟褪色痕跡」，「最終大家才弄清楚是怎麼回事，極度尷尬。他在牙醫學校上這門課的那天肯定翹課了。」