林飛帆曝「18歲公民權」意義　台灣人首次用選票決定《憲法》樣貌

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是投票日，除了九合一選舉外，今年「18歲公民權」修憲公民複決也同日舉行，若能順利達成961萬9697張同意票門檻，未來18歲以上民眾就可參與投票。民進黨副秘書長林飛帆25日透過臉書表示，該案不只關乎年輕世代是不是能享有權利，也更是台灣人第一次能夠用選票決定《憲法》的樣貌。

林飛帆今天表示，明天就是投票日了，這段時間，很多朋友感到焦慮，無論是對自己城市的進步會不會倒退感到焦慮，又或是對於努力這麼久，希望衝破黑暗、打破地方家族霸權，能不能真的成功感到焦慮，他想告訴大家：不要焦慮，去投票，因為去投票就會贏，這場選舉會決定彼此城市未來是什麼樣子。

林飛帆指出，這次選舉，也會影響國際社會如何解讀、看待台灣，同時，還有一張選票，是台灣人第一次手上握有的選票，就是「18歲公民權」，這不只關乎年輕世代是不是能享有，與他們必須付出的責任義務同等的權利，也更是台灣人的第一次，能夠用選票決定憲法的樣貌，如果還沒買車票，還沒決定要返鄉的朋友，拜託大家回家投票，「明天，你的決定，無比重要。」

過去修憲案都是由國民大會代表投票決定，今年「18歲公民權」是中華民國憲政史上首次由人民參與的《憲法》修正案。根據中選會公告，18歲公民權修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。《憲法增修條文》第12條規定「憲法修正案於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數」即通過，因此，此次修憲複決案至少要有961萬9697同意票才能通過。