「貓哥」再爆砸錢認桌訂酒　徐定楨喊告黑函：要開棺驗屍還苗栗公道

▲徐定禎競總回應貓哥指控。（資料照／記者蔡文淵翻攝）



實習記者李密／台北報導

日前綽號「貓哥」的砂石業者彭錦淼以公開信批評民進黨苗栗縣長候選人徐定禎「將過往情誼撇得一乾二淨」，徐陣營則反指貓哥跟無黨籍候選人鍾東錦之間存在龐大利益。貓哥昨（24）日二度指控，徐定禎除了接受砂石業者贊助，還曾託他參加總統蔡英文募款餐會，以每桌5萬的價格訂桌，另訂N箱總統紀念酒，為了讓徐在蔡英文面前能交差。對此，徐陣營25日回應，目前黑函已交由司法處理，要「開棺驗屍、挖掘真相」，還給苗栗一個公道。

▲徐定禎提告貓哥公開信。（資料照／記者屠惠剛攝）

先前砂石業者「貓哥」彭錦淼曾發出一封公開信，指控徐定禎忘恩負義，把過往情誼撇得一乾二淨。徐回應，貓哥做為聯岳砂石的負責人、聯富砂石的股東，跟鍾東錦之間的龐大利益是完全糾葛在一起的。徐定禎說，那封公開信一連串對他人格謀殺跟道德污衊的不實指控，不僅對他還有他的親人、甚至是已經過世的亡者都造成極大傷害。

昨（24日）貓哥再發出第二封公開信，批評徐定禎曾拜託他參加蔡英文的募款餐會，當時他以每桌5萬元的高價訂了N桌，之後辣台妹紀念酒及第14屆總統紀念酒也訂了N箱，就為了讓徐定禎有面子，讓徐能交差。貓哥批評，徐定禎自稱為了堅持理念，與前苗栗縣議長游忠鈿和砂石業者關係決裂，但實際上一樣接受業者贊助，地方上人盡皆知。

對於徐定禎稱選後要對砂石業「開棺驗屍」，貓哥說「驚訝到下巴都快掉下來」。他也向徐定禎喊話，「凡走過必留下痕跡，苦海無涯，回頭是岸。」

對此，徐定禎競總今（25）日則回應，黑函奧步事件已經進入司法程序，一切交由司法處理，還原真相。徐定禎表示，他的態度和立場很清楚就是要「開棺驗屍、挖掘真相」，還給苗栗一個公道。他也呼籲苗栗選民，選戰最後一天，請大家堅定信心，集中選票，支持會贏的徐定禎。

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