候選人樁腳買票收押　綠控國民黨「不乾淨選舉的最大亂源」

▲綠營控訴身為許淑華競選主委的縣長林明溱放任惡質選風延燒。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

9合1選戰倒數一天，賄選風聲仍不絕於耳：檢方日前查獲第五選區某縣議員候選人的林姓樁腳涉嫌以現金買票、聲押獲准；民進黨南投縣長候選人蔡培慧競選總部今直指，該林姓樁腳就是曾任縣府埔里駐區主任的林雪芬，涉嫌為國民黨候選人買票，痛批身為藍營對手許淑華競總主委的林明溱帶頭放任惡質選風延燒，國民黨也是不乾淨選舉的最大亂源。

南投縣政府回應指出，綠營所指這位「林姓埔里駐區主任」早於108年12月自縣府離職，也未再出任縣府員工，其女兒目前雖接任縣府埔里駐區主任，但並無違法犯紀情事，綠營不該牽連無辜。

南投地檢署檢察官簡汝珊、黃淑美日前共同指揮台中市刑大偵四隊、埔里警分局、台中市調處，連續查獲第五選區（埔里鎮、國姓鄉）某縣議員候選人的陳姓、林姓2名樁腳，涉嫌向選區有投票權之選民以每票500元交付賄賂，22日拘提林姓樁腳到案，訊後認陳、林2人均涉投票行賄罪嫌重大，陳姓樁腳交保3萬元，但林姓樁腳則有勾串共犯、證人之虞，遭法院裁准羈押禁見、通信。

▲綠營指南投縣政府前埔里區主任林雪芬（右）涉嫌買票遭收押，要求縣長林明溱說明並道歉。（圖／記者高堂堯攝，下同）

南投縣長蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡，今日至南投縣府前召開記者會，指出遭收押禁見的林姓樁腳林雪芬，是本次地方選舉中第一位曾任縣府職位、涉嫌賄選遭收押者；他透露林雪芬近年雖已自縣府離職，但仍以縣府駐區主任身份在埔里活動，且現任主任還是林雪芬的女兒。

而許淑華前國會助理、國民黨籍縣議員暨候選人洪浩原的父親，也涉嫌透過樁腳為兒子買票，目前羈押禁見中。

陳紀衡今現場出示印有林明溱、許淑華、洪浩原、林雪芬照片，以及「賄選集團」、「不賄選不會選」等標語的手板，痛批林明溱身為縣長，又身兼許淑華競選主委，之前透過「縣長卸任感恩座談會」贈送民眾價值300元的泡麵碗，就被檢舉涉嫌賄選，如今對於自己人涉為黨內候選人買票，2人至今未曾進一步回應說明，顯見是縱容放任賄選歪風，被抓到還不願向縣民道歉，是不想給縣民一場乾淨的選舉。

陳紀衡指控，這也正是國民黨在南投長久以來黑金結構盤據的結果，呼籲選民明天投票支持蔡培慧，南投才有機會翻轉黑金、黑道把持的結構，還給縣民一個乾淨的家園。