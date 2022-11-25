健保看病要變貴了！包括檢查、藥費、處方箋都漲價　最高調漲20％

▲ 調漲健保部分負擔，可能在「明年第一季」開始實施。（示意圖／123RF）

文／翁申霖／今周刊

日前，衛福部全民健保會正式宣布明(2023)年度的健保費不漲了，但延宕已久的「健保部分負擔新制」則是勢在必行，衛福部長薛瑞元證實，部分負擔新制原訂今年5月上路，因疫情嚴重而拖延，如今疫情往好的方向走，也將重啟上路的計畫，據悉，未來包括檢查費、藥費、慢性病連續處方箋等全都會變貴，且漲幅最高達20％。

針對「健保部分負擔新制」上路時間，薛瑞元今（11/24）日出席立法院衛環委員會時表示，之前協商完成，卻遇COVID-19疫情高峰，接下來要看疫情變化、經濟復甦等狀況。

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而目前疫情往好的方向走，「這個部分的條件似乎逐漸滿足，只是國內經濟是否能夠強力反彈還在觀察中」，目前還沒決定實施日期，最可能的時間會落在2022年底、2023年初區間。

至於「健保部分負擔新制」的調整方向：

檢驗、檢查基層診所費用1000元、地區醫院500元以下免收，其餘按轉診、院所層級收10%至20%，上限為100元至400元；門診一般藥品基層院所藥費100元以下免收，其餘收20%，上限為200元至300元；慢連箋首次調劑比照，第二次以後免收；急診到醫學中心或區域醫院，檢傷較嚴重一、二級收費則由450元降至300元、200元，較輕四、五級則從550元升為800元、600元。

也因此，在新制正式上路後，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將會增加，以強化健保的財務狀況；薛瑞元強調，這主要是讓民眾更有費用的意識，減少浪費。

慢箋 vs.慢連箋

◎慢箋—慢性病處方箋

◎慢連箋—慢性病連續處方箋

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