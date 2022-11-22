《魔獸世界》明年1月退出中國！玩家紛拋售資產　暴雪急回應

▲曾經關係緊密的暴雪與網易即將在 2023 年分家。（合成圖／取自暴雪、網易）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球知名電玩《魔獸世界》即將於明年1月暫停在中國的服務， 雖然與暴雪娛樂有授權協議的網易表示，正等待下一個代理商接盤，但大部分中國網友認為可能性不大，轉而紛紛拋售遊戲資產。

暴雪娛樂和網易授權協議即將於明年1月23日到期，之後將暫停在中國的暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》、《魔獸爭霸III：重製版》、《爐石傳說》、《暗黑破壞神III》、《星際爭霸II》等。

暴雪創辦人暨總裁Mike Morhaime針對「暴雪與網易無法續約」進行回覆，承諾「會盡其所能確保中國的玩家可以玩到我們的遊戲」。他說這個話題最近有許多爭論，很多人都想成為話鋒上的勝者，「但夥伴關係是雙向的，我也深明這一點，我們會傾盡全力確保中國玩家能玩到我們的遊戲，我們也不會在意那些指責或負面的行為。」

網易目前提出的方案，包括將未消費的充值資產安排退款，遊戲中其他資產和資料會被封存，直到下個代理商接盤後重啟。不過許多中國玩家認為新代理商出現的機率極低，乾脆相繼拋售資產，《魔獸世界》中重要的金幣資產，24小時內就暴跌了30％。

分析人士指出，目前有包括騰訊、字節跳動、B站等公司成為暴雪談判的潛在意向方，代表未來還有機會，但拋售潮已經開始，顯示許多中國玩家對此沒有信心。