FTX破產！創辦人寫信曝「公司崩塌內幕」　向員工及客戶道歉

▲FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）寫信向員工及客戶道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

全球第2大加密貨幣交易所FTX倒閉，全球預估有超過百萬散戶受害，曾被列入全球百大富豪榜的29歲創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）身家一夕蒸發逾160億美元。佛瑞德近日寫了一封信向前公司員工及所有客戶道歉，並詳述FTX破產的原因。

佛瑞德23日寫了一封信向前公司員工及所有客戶道歉，這封信是由FTX現任員工幫忙在公司內部Slack上發布，原因是他11日在FTX申請破產保護的同時，也同步辭去了FTX的CEO一職，因此他不再有權訪問公司 Slack的權限，信中詳述了FTX為何會突然破產的原因。

佛瑞德在信中指出，姐妹交易公司Alameda Research過度借貸，是導致FTX倒閉的原因之一，另外則是他沒有意識到保證金倉位的詳情，也沒有意識連鎖崩盤所帶來的巨大風險，「我是CEO，我有責任讓公司做出正確的決定，我當時應該更加小心」、「我從未想過會發生這些錯誤，我對我的監督失敗相當抱歉」。

佛瑞德說，Alameda Research今年春季從FTX借入20億美元，當時公司有高達600億美元的抵押品作後盾，不料市場年中之後發生崩盤，導致抵押品的價值腰斬，接著又發生代幣價格暴跌、加密貨幣產業信貸的枯竭等讓情況不斷惡化，最終抵押品價值只剩下90億美元，而公司借款已增至80億美元。

佛瑞德還透露，他如今相當後悔讓FTX申請破產保護，原因是他曾經有機會挽救公司，因為在簽署破產保護後的8分鐘內，就有數名潛在投資者願意投資數十億美元，加上公司剩餘數十億的抵押品以及其他的利息收入，可以向客戶返還「巨大價值」，進而避免FTX崩潰。

他說，「我不是故意讓這一切發生，如果能回到過去重新來過，我願意付出任何代價」、「你們是我的家人，我卻讓你們失望了，我們的老家（辦公室）如今變成了一個裝滿螢幕的倉庫，當我轉身時，已經沒有人可以說話了」、「這不是你們的錯，我真的很抱歉，我會盡我所能去補償大家，即使這會耗盡我的餘生。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完