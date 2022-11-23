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FTX破產危機將拍攝電影　外媒：蘋果接洽中

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）宣布破產。（圖／達志影像／美聯社）

▲加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried，SBF。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果可能成為首批將Sam Bankman-Fried 及其加密貨幣交易所FTX 拍攝電影的公司之一。外媒 Deadline 報導，蘋果正在和亞馬遜、Netflix 爭奪 Michael Lewis 新書的拍攝版權。

Sam Bankman-Fried 是加密貨幣交易所FTX的創始人兼執行長，FTX在2022年底發生償付能力危機，導致FTX的原生加密貨幣FTT崩潰。2022年11月11日FTX聲請破產，他也辭去FTX首席執行官的職務。

Michael Lewis此前曾撰寫了大量暢銷書籍，而且很多都已經成功翻拍出紀錄片或者電影，其中包括《點球成金》（Moneyball）、《弱點》（The Blind Side）、《大空頭》（The Big Short）。

Michael Lewis 在過去6 個月時間裡，一直在追蹤Sam Bankman-Fried 事件，以便於更全面、更直觀的了解他的個性、以及 FTX 最終走向倒閉的原因。

這本尚未出版的新書受到了蘋果、亞馬遜和 Netflix 的關注，交易金額會在 7 位數左右。報導稱，蘋果在這筆交易中佔據優勢，已經接近於達成交易。

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