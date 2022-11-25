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桃園環團邀4位市長候選人　簽署「氣候與空汙治理」承諾書

▲桃園環團邀市長候選人簽署「氣候與空汙治理」承諾書

▲張善政團隊積極與民團聯繫交換意見，且回傳修改後的承諾書，環團力表肯定。（圖／環團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園在地環保團體24日表示，為了桃園人的健康，該團體於選前依序拜訪4位桃園市長候選人，邀請簽署「氣候與空汙治理」承諾書。民眾黨賴香伶和無黨籍鄭寶清都親自接見並當場簽署，國民黨張善政和民進黨鄭運鵬則委由團隊發言人接見，迄23日截止日前，張善政團隊積極與民團聯繫交換意見，且回傳修改後的承諾書，環團力表肯定。

▲桃園環團邀市長候選人簽署「氣候與空汙治理」承諾書

▲民眾黨賴香伶親自接見並當場簽署承諾書。（圖／環團提供）

惟鄭運鵬團隊完全無回應，即便在23日上午9時許，環團再提醒窗口，仍未見隻字擲回，甚感遺憾！為此，桃園在地環保團體發表以下四點聲明：一、高度肯定賴香伶、鄭寶清和張善政三位桃園市長候選人簽署三項氣候與空污治理承諾。

▲桃園環團邀市長候選人簽署「氣候與空汙治理」承諾書

▲無黨籍鄭寶清親自接見並當場簽署承諾書。（圖／環團提供）

當中，民眾黨籍候選人賴香伶具體提出當選後將成立市長層級的「脫煤減煤對策辦公室」，展現優先汰煤為市民健康積極治理的雄心；國民黨籍市長候選人張善政則加碼承諾，當選後桃園市「申請加入國際脫煤者聯盟」，將是繼新北市、台中市和高雄市，台灣以次國家政府參加脫煤者聯盟的第四個六都城市，有助提升國門桃園的國際能見度。民團進一步雙雙予以肯定。

▲桃園環團邀市長候選人簽署「氣候與空汙治理」承諾書

▲民進黨鄭運鵬委由團隊發言人接見環團。（圖／環團提供）

二、三位簽署的桃園市長候選人都宣告承諾「無煤桃園」的城市氣候／空污治理願景及積極推動2035-2040三接退場機制，值得期待和未來進一步嚴格監督。惟張善政承諾2030年前無煤桃園，等同目前市府的期程，企圖心稍嫌不足，是需再加強處。

三、民進黨籍桃園市長候選人鄭運鵬在發言人接見公民團體拜會後，完全沒有回應，形同「已讀不回」，漠視民團期待，令民團感到十分訝異不解與遺憾。同黨現任桃園市長鄭文燦主政的環保局，自承桃園「電力業以外之工業鍋爐燃煤用量居全國之冠」。今年4月22日宣示2030汽電共生汰煤轉型。民團肯定鄭文燦在執政最後一年，不忘燃煤鍋爐肆虐鄉親鄰里是地方治理之痛！

▲桃園環團邀市長候選人簽署「氣候與空汙治理」承諾書

煤是萬毒之首，燃煤的多種重金屬排放是是致癌殺手，更是暖化原兇。鄭運鵬是否缺乏遠見，魄力與決心，無意超越同黨鄭文燦的重大氣候／空污治理政策？鄭運鵬是否無視全台最年輕城市桃園的孩童健康，無心實踐無煤城市願景？

減煤是民進黨中央執政的能源轉型目標，如果最高碳排係數的桃園燃煤工業鍋爐和燃煤汽電共生沒有汰煤期程承諾，如果2030無法減碳45%－50%，請問2050台灣凈零排放的氣候目標如何達成？
桃園是桃竹苗以北最大碳都。鄭運鵬身為民進黨籍桃園市長候選人，如果迴避2030中期減碳目標、無煤期程承諾；如果無法順應2035-2040脫氣的全球大趨勢；無法支持三接提前退場，無魄力返還大潭藻礁永續活路。何德擔任2023-2026桃園氣候市長？

四、綜觀鄭運鵬候選人，從去年公投期間揶揄「踩藻礁」事件；本月7日表示未接獲「守護大潭藻礁」承諾書，經清大學生補送競總後卻石沉大海；到本次對氣候與空汙治理承諾書的漠視；顯現鄭運鵬在環境守護上的無感與包庇，在氣候與空汙治理上缺乏遠見與擔當，在在讓民團感到失望與遺憾。因此民團列為本次市長選舉唯一不推薦候選人。

桃園在地環保團體包括：趙慧琳/台灣健康空氣行動聯盟研究員、潘忠政/桃園在地聯盟理事長、葉斯桂/桃園海岸生態保育協會理事、潘紫瑄/青年挺藻礁發言人清大學生(復旦中學畢業)、朱梅雪/桃園市產業總工會理事長、莊景旭/桃園市教育產業工會秘書長、杜光宇/桃園市群眾服務協會理事、劉荷雲/RCA員工關懷協會常務監事、利梅菊/工作傷害受害人協會秘書長。

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