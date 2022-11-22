　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓投降承諾書

▲▼上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陸軍上校向德恩涉嫌（右）被邵維強（左）吸收當共諜，還穿著軍服宣誓效忠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍步訓部作發室上校主任向德恩（49歲）9月27日突遭檢調直接從營區帶走，後被法院以貪污、國安法等罪收押，檢調查出，向德恩涉嫌被媒體高層的邵維強吸收，收取每個月4萬元的「內應費」，幫助探軍情，向德恩還曾穿著軍服，宣誓投降承諾書，以表明對中共的效忠，雄檢在今（22）日偵結，依貪污罪將向德恩提起公訴。

這起共共諜疑雲是由高雄地檢署主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬、甘若蘋共同指揮法務部調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊偵辦，全案國防部跳過軍事安全總隊直接向檢察總長報告，總長透過高檢署交辦給相關地檢署偵辦，首先鎖定陸軍步訓部作發室上校主任向德恩，9月27日調查局國安組直接南下搜索，進入鳳山營區把向德恩帶走。

▲▼上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲向德恩宣誓對中共效忠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，向德恩官拜上校，曾任金防部金門守備大隊長、陸軍564旅副旅長，8軍團作戰處上校副處長等職，今年6月1日調任步訓部作發室，而涉嫌吸收向德恩的邵維強也是軍官退伍，退伍後在金門擔任記者、開旅行社，後來更到某媒體集團的子公司擔任總監，向德恩因為前妻曾是邵維強的旅行社員工而認識，被邵鎖定吸收。

向德恩在2019年10月底被吸收後代號「老張」，邵維強除了平常請向德恩吃吃喝喝、贈送禮物外，還稱中國高級將領向守志為向德恩遠方叔公，並允諾幫助向在國軍升官，未來統一更是前途無限。

離譜的是，向德恩更在2020年1月，身穿軍服宣誓投降承諾書，內容提到支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命。

而邵維強則是在向德恩錄製完影片後，誆稱影片會回傳給習大大，而且事後也每個月付給向德恩4萬元的「內應費」，前後共收了56萬。

向德恩被吸收後，多次利用職務之便，向國軍高層刺探軍情，檢、調在搜索時，也曾搜到部分軍隊中的文件，但是否屬於機密？仍須進一步釐清認定。

向德恩在被收押後僅坦承收了12萬元，也辯稱沒有幫中共刺探國軍軍情，檢方在今日偵結，依違反貪污治罪條例將向提起公訴。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
台64重機高速追撞計程車慘死！　運將發抖淚崩被送辦
滅絕140年「罕見神鳥」畫面曝光！　科學家嗨翻
葛斯齊槓上張蘭！　加碼爆汪小菲更多私照
汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！　是皇室御用款
LIVE／汪小菲真的今天來！時間曝光　大S聲明玄機揭密
快訊／魔獸傷勢狀況曝光！　蘇翊傑親說明
陸軍上校被中共吸收　穿軍服宣誓投降書畫面曝光
快訊／葛斯齊突開記者會！　「汪小菲真會來嗎」他這樣說
汪小菲「狂罵大S」漲粉44萬！張蘭臭S全家被禁　酸辣粉賣萬箱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者二審判刑

超烏龍！少年加入詐團當車手被當成年犯　警檢院全都沒發現

掃街嗆聲「萬華不是破口」遭架離　北市議員候選人控陳時中傷害

台64重機高速追撞計程車慘死　運將作筆錄發抖淚崩...挨罰+被送辦

不只砂鍋魚頭！桃園里長候選人送魩仔魚賄選　選前遭調查這下慘了

17歲少女2千元找媽媽男友援交　他再邀遭拒硬親...她怒告後心軟

恐怖情人衣帶勒頸吊掛陽台！棄置沙發等死逕自買檳榔逃逸

電動車起火75噸水才能撲滅　北市消防局引進電動車電池滅火系統

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓投降承諾書

選前4天栽了！口罩+金門高粱行賄　基隆2里長候選人遭起訴

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者二審判刑

超烏龍！少年加入詐團當車手被當成年犯　警檢院全都沒發現

掃街嗆聲「萬華不是破口」遭架離　北市議員候選人控陳時中傷害

台64重機高速追撞計程車慘死　運將作筆錄發抖淚崩...挨罰+被送辦

不只砂鍋魚頭！桃園里長候選人送魩仔魚賄選　選前遭調查這下慘了

17歲少女2千元找媽媽男友援交　他再邀遭拒硬親...她怒告後心軟

恐怖情人衣帶勒頸吊掛陽台！棄置沙發等死逕自買檳榔逃逸

電動車起火75噸水才能撲滅　北市消防局引進電動車電池滅火系統

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓投降承諾書

選前4天栽了！口罩+金門高粱行賄　基隆2里長候選人遭起訴

監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者二審判刑

一晚將近台幣7500！卡達世足「早餐盒」長這樣　球迷po開箱照怒噴

超烏龍！少年加入詐團當車手被當成年犯　警檢院全都沒發現

掃街嗆聲「萬華不是破口」遭架離　北市議員候選人控陳時中傷害

九合一激戰區當選門檻一次看！　想搶北市長至少要拿52萬6936票　

選舉公報沒寫的！　他再爆蔣萬安「矽谷經驗」染紅關鍵資訊

台64重機高速追撞計程車慘死　運將作筆錄發抖淚崩...挨罰+被送辦

吳嘉隆／台積電分散風險　讓美國成民主國家的兵工廠

反駁「空氣品質變好」　蔡其昌曝照打臉盧秀燕：跳票了

陸狗仔「機場堵汪小菲」：相信他會來！　支持維權：扛回床墊

社會熱門新聞

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

傳訊給媽「不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

台64重機追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命

錢帥君男友獨家照曝　20億身家大起底

獨／驚悚畫面曝！鎖喉暴打司機還「索命瘋踹」

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

砂輪機圓盤刀片劃開！男內臟可見送醫

台64重機高速追撞！鄰車時速90km「還被刷卡」

台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一穿

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

台中監獄受刑人宣告死亡　淒涼背景曝

即／台南某科技大男大生墜樓命危

更多熱門

相關新聞

PTT八卦板鼓吹投降論　40歲處男：至少能打手槍

PTT八卦板鼓吹投降論　40歲處男：至少能打手槍

中共二十大閉幕之後所形成的人事布局，讓全世界討論是否準備對台動武，台灣許多人也在討論是否不久的將來，兩岸將會開戰。PTT八卦板不少人也在討論「投降論」，其中一位自稱40歲處男的網友發文詢問，「開戰時要怎麼投降才能自保？」以起許多網友的討論。

俄坦克掛「超巨白旗」狼狽投降畫面曝光

俄坦克掛「超巨白旗」狼狽投降畫面曝光

粉絲炸鍋！哈利也能穿軍裝守靈了

粉絲炸鍋！哈利也能穿軍裝守靈了

葉元之怒批林佳龍：格調遠遠不如姚文智

葉元之怒批林佳龍：格調遠遠不如姚文智

俄最後通牒剩2小時　馬力波烏軍拒投降

俄最後通牒剩2小時　馬力波烏軍拒投降

關鍵字：

陸軍上校刺探軍情軍服宣誓投降承諾書

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面