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屏東高樹養鴨場爆禽流感　撲殺1350隻肉鴨

▲屏東縣動物防疫所撲殺作業 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣爆發禽流感，動物防疫所人員進行撲殺作業 。（圖／屏東縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值禽流感好發的季節，農委會動植物防疫檢疫局今（15）日指出，屏東縣動物防疫所在高樹鄉1場肉鴨場檢體確診H5N2亞型(b分支)高病原性禽流感，依標準作業程序，現場撲殺1350隻肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

據防檢局統計，今年起迄今，國內確診及撲殺禽流感禽場案例計26例（陸禽21場、鴨3場、鵝2場）。

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防檢局指出，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國（10月17日至今日）已有12禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒(b分支)，撲殺家禽數約83.9萬隻，日本（10月28日至今日）已有9禽場確診H5N1或H5亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數約215萬隻，顯見透國候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

防檢局呼籲養禽業者，日本及韓國於10月中下旬出現高病原性禽流感禽場案例，透過野候鳥遷徙傳播病原風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作及維護防鳥設施，以防範禽流感疫情入侵或發生。

防檢局進一步指出，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並配合防疫人員指導執行必要的處置措施，避免禽流感病毒擴散。

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禽流感防檢局屏東縣撲殺

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