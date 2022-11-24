柯建銘稱疫苗掮客他遇最多　「想發國難財的一率打槍送客！」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部長薛瑞元近日指出，疫情期間部分人士向指揮中心稱有疫苗現貨，卻不願說明貨源，也不提出證明，是所謂「疫苗掮客」，相關說法引發爭議，民進黨團總召柯建銘24日為民進黨台北市長候選人陳時中站台時表示，這狀況他遇到最多，因為找民意代表最快，對此他一概「打槍送客」，而由陳時中所帶領的行政單位更是嚴謹。

薛瑞元18日表示，去年4、5月出現疫情時，指揮中心每周都有一大群人說要捐疫苗、買疫苗、進口疫苗，有的是宗教團體、工商團體，其中也有掮客來找陳時中，說有疫苗現貨，卻不願說貨源；當要求對方出示疫苗來源、公司是否出貨的證明後，這些人就不見了，但他們懷恨在心，因為這是幾十億的財路，被陳時中擋下來後，仇恨值又上升了。

立委高嘉瑜質詢時詢問，工商團體說可以幫忙拿到疫苗，後來發現疫苗公司只能跟政府做生意，「既然這麼惡劣，為何不揭露？」薛瑞元回應，因為是未遂行為，自己與指揮官都有澄清這些事實。

對於「掮客說」，柯建銘表示，這狀況他遇到最多，因為找民意代表最快，對此他一概「打槍送客」，而由陳時中所帶領的行政單位更是嚴謹。他也呼籲其他候選人，選舉和做人一樣，永遠邪不勝正。

柯建銘指出，陳時中是所有衛福部長中，在任內通過最多法案的衛福部長，而過去20幾年來無法通過的醫生法，也在陳時中任內通過。陳時中所掌管的預算、法案複雜度超過台北市，由陳時中擔任台北市長是游刃有餘。

對於防疫風波，柯建銘表示，他代表民進黨團講句公道話，在這次選舉中，蔣萬安、黃珊珊抹黑防疫作為，把防疫英雄打成狗熊是極大不道德的。

對於國際疫苗採購一事，柯建銘指出，去年爭取疫苗時，首先是郭台銘與政府之間合作後成功爭取到疫苗，若沒有國家之力的協助、沒有陳時中與國內外和立法院的溝通，有辦法能夠完成這些事情嗎？國民黨不要再抹黑。

柯建銘批評，蔣萬安用如此不道德的操作良心安嗎？最後，柯建銘也再向台北市民呼籲，要發揮理性的看法，讓陳時中光榮當選。

