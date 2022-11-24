卓冠廷合體妻風雨中車掃！林金結喊到燒聲笑：有養護喉嚨秘方嗎？

記者施怡妏／綜合報導

九合一大選倒數2天，雖然這兩天天空不作美下起雨，但是卻澆不熄候選人的熱情，新北市第8選區的市議員候選人紛紛穿上雨衣街掃，不錯過任何拜票的機會。民進黨市議員候選人卓冠廷，與妻子、前立委洪慈庸，兩人穿上雨衣在雨中拜票；國民黨市議員候選人林金結穿著雨衣車掃，即便喉嚨燒聲了也仍堅持下去。

卓冠廷在大選的最後30小時，找來老婆一起車掃，本來雨勢稍緩，沒想到一出發雨越來越大，「不過，一場雨而已，我們更加珍惜可以跟大家問候拜託的機會」，參選的這400多個日子以來，在節目上、在大街小巷、在市場裡，這麼努力跟大家拜託，就是想讓選民對他信任，「唯有大家都去投票，投給心之所嚮，堅定支持你心目中的人選，我們的民主價值才能更被彰顯」。

在大雨中車掃的還有林金結，不畏風雨，即便吼到燒聲了，仍然拿起麥克風喊話，「林金結365天沒有停歇服務，得到廣大鄉親以及諸多大咖好朋友的相挺，都不是平白得來，有努力耕耘才有收穫，一步一腳印，誠懇認真努力專業，隨找隨到，這就是林金結」，最後他也笑問「有養護喉嚨的特效秘方嗎？」

台灣民眾黨候選人張昭隆也把握機會宣傳，透露自己15年來都投入在社服、照顧弱勢，從獨居長輩、庇護工場的身心障礙孩童到弱勢家庭，都不斷投入，只希望幫助更多家庭，現決定投身政治，當民眾的大聲公，「希望我的所見、所學、所有，都可以奉獻給栽培我的故鄉及人民」。

民進黨市議員廖宜琨熱愛騎單車，做了一支競選MV，放上自己騎單車的熱血畫面，背景音樂是樂團滅火器的《自信勇敢 咱的名》，「我認為，每次的活動，通常都會有一個想要告訴大家的事情，而這支MV就是我們團隊的精神，〈無論風偌大阮的心袂振動〉這句歌詞，除了是我當時騎北高360當下的寫照以外，也是我處事的邏輯」。

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