小米三季度營收跌9.7%「凈利潤跌59.1%」　王翔：無停滯性庫存

▲位於北京的小米總部。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

小米23日發布第三季度財報，總營收按年下跌9.7%至704.7億元（人民幣，下同，約新台幣3064億元）。小米總裁王翔表示，全球通脹、美元加息、匯率波動帶來很多不確定性，「國內疫情反覆也對我們造成很大影響。」

據《澎湃新聞》報導，小米第三季度財報顯示，今年三季度總營收704.7億元，按年下滑9.7%；淨虧損15億元，去年同期為盈利7.88億元；經調整後淨利潤為21億元，按年下滑59.1%。

小米表示，三季度調整前經營利潤和期間利潤均為虧損，這個主要原因是受到公司投資組合中被投公司的公允價值下降影響，並非小米實際的業績虧損。

從收入結構來看，小米的收入主要分為智慧型手機、IoT（物聯網）與生活消費產品、網際網路服務與其他業務四塊。 小米本季度財務數據下滑，主要受到核心業務智慧型手機影響。

財報顯示，三季度小米智慧型手機業務總營收為425億元，按年下滑11.1%，但按月增長0.6%；全球出貨量為4020萬台，去年同期為4390萬台，按年下滑8.4%，按月增長2.8%。

王翔提到，造成今天這個局面還有一些其他因素，譬如自上個季度開始，小米逐漸關注如何清理庫存，雖然目前也取得一定的效果，但這個過程需要花費一定的資源。

另一重要原因是巨額的投資虧損影響。財報顯示，三季度小米分占按權益法入賬之投資收益，由去年同期的盈利4500萬元變為虧損2.65億元，主要由於三季度應占若干被投資公司的虧損導致。

庫存方面，小米在三季度有了明顯改善。數據顯示，小米三季度製成品庫存為272.94億元，按年增長約15%，但對比上季度的324.9億元下降約16%。

「小米沒有停滯性的庫存。」王翔表示，三季度的庫存問題比二季度有所改善，庫存平均水位下降9%，未來會利用四季度的節日來處理海外庫存問題，目前小米對於庫存問題都有妥善的解決方案。

▲小米在印度的門市。（圖／CFP）

境外的部分，小米的境外市場收入為356億元，占總收入的50.5%，為總營收作出超一半貢獻。根據Canalys數據，小米在本季度維持了全球智能手機出貨量第三的地位，市占率達13.6%。

此外，小米在全球52個市場智能手機出貨量排前三，64個市場智能手機出貨量排前五，其中小米在歐洲地區智能手機出貨量市占率23.3%，排名第二。

不過，小米在印度市場遭遇的挑戰尤為受到關注，印度一向是小米的重要市場，但在遭到當地政府多次調查後和資金凍結後，情況有所改變。

對此，王翔表示，印度市場的競爭一直激烈，地緣政治、疫情以及整體經濟形勢的共同作用導致了印度市場大盤有所低迷，並加劇了競爭態勢，「在目前不確定的經濟形勢下，小米會更關注在印度的運營質量，而不僅僅是市場份額。」