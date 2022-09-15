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37歲實現財富自由　雷軍登央視自曝：18歲就立志影響全世界

▲小米創辦人雷軍接受央視專訪。（圖／翻攝央視）

▲小米創辦人雷軍接受央視專訪。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

小米科技創辦人雷軍今（15）日在個人微博上轉發接受央視專訪的預告片，在專訪中，雷軍主要談及創辦小米科技和進軍動動車市場的初衷，同時，他還表示，在37歲帶領金山完成IPO之際，他已經實現財富自由，還半退休了3至4年時間。

▲雷軍公開宣佈：小米要造智慧車了。（圖／記者洪聖壹攝）

▲雷軍宣布小米投入智慧電動車市場。（資料圖／ETtoday）

雷軍提到，在他半退休的時候，想起了18歲時看的一本《硅谷之火》，希望創辦一家技術公司，進而影響全世界，這也是他創辦小米科技的初衷。

對於小米投入電動車領域，雷軍認為，小米造車是被逼出來的，他表示，小米想成為一家偉大的公司，就要跟著風走，「此時此刻，風口就在智能電動汽車，智能電動汽車成了汽車工業和消費電子的融合，如果你不幹，你就落伍了」。

雷軍曾在個人微博上發文稱，特斯拉比小米提前10多年進入電動汽車行業，有些人認為小米已經錯過進入電動汽車行業的時間窗口，「對此，我不同意，比賽才剛剛開始，我認為小米還有很多機會。」

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

現年53歲的雷軍大學畢業後便一頭栽進電腦數位領域，直至2010年，他和前Google中國工程研究院副院長林斌等6人共同創辦小米科技，從手機到智慧家電，逐漸打造小米帝國。

最新消息指，北京小米電子軟件技術有限公司昨（14）日發生工商變更，雷軍卸任董事長，林斌卸任董事，洪鋒卸任法定代表人、董事、經理，新增岳凱為法定代表人、執行董事、經理。

雷軍還特別發文解釋，「小米集團旗下有很多家子公司，子公司董事會和法人代表調整非常正常，大家不用誤解。」小米也曾作出回應，雷軍退出關聯公司董事的原因是把主要精力放在了造車上，同時，高管已經可以分擔相關的一些工作和職責，自造車業務開啟後，雷軍便開始陸續退出小米系公司。
 

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