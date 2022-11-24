遭影射下指導棋！宣明智酸綠側翼「敬業」　安慰高虹安：不必想太多

▲高虹安與宣明智。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者詹宜庭／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇20日在臉書上貼出對話紀錄，指出民眾黨新竹市長候選人高虹安在提法案前要詢問宣明智2點意見，影射宣明智在高虹安背後下指導棋。對此，宣明智23日於高虹安臉書直播上狠酸，「側翼拿了專案和業配就是要認真工作，也是敬業的表現」，更安慰高受到攻擊不必想太多，因為這都是選舉策略。

網紅「四叉貓」先前公開對話截圖，爆料高虹安在立法院質詢或提相關法案時，都要先詢問過「宣董」意見，且高虹安也在工作群組中，轉發宣明智的私人簡訊內容給幕僚們參考，影射宣明智在高虹安背後下指導棋。對此指控，高虹安則回應，離職助理將對話流出有違法之虞，不排除提告。

宣明智昨日與高虹安在臉書粉專上進行「找安聊新事」直播，高虹安表示，現在選舉打得非常火熱，新竹市雖然不是六都，但還是打到了總統級的規格，每天都可以看到好多新竹選舉的新聞，「最近其實也有新聞跟宣董有關，就是有人把辦公室工作群組對話截圖流出去，指稱我跟宣董有在討論一些事情，質疑宣董是否會指示事情讓我去做法案的提案，雖然宣董有出聲明澄清，但還是希望您再說明一下。」

宣明智回應，外界都說有官商勾結或背後有利益團體，但假如有利益團體就只有「科學園區」與「新竹市」這兩個。他認為，政治是最大的公益，所以在政治上他覺得對的事情都絕對不避諱，他指出「投票投對的人就是做公益，公益中得到有利的就是利益團體。」

面對外界攻擊，宣明智向高虹安喊話「不要想太多」，這些都是選舉策略，不管是側翼或是綠媒，他們拿了專案和業配就是要認真工作，也是敬業的表現，就像打籃球一樣，看不見的時候給對手一個小動作。「這裡頭也不需要去刻意澄清一些什麼事」，宣明智強調，選舉這個遊戲就是這樣，如何將自己好的、認真的以及想要達到的告訴選民比較重要。

至於外界質疑兩人互動是否有牽涉到法案，宣明智表示，如果從法案角度來看，立法院內可能有三分之一的立委都跟他有類似的互動，那如果這個變成一個標準，那將來立法院大家都不要做事了。