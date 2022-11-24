韓粉不爽阿扁「違法掃街」　陳致中嗆繼續掃：我們父子愈挫愈勇

▲前總統陳水扁陪同兒子陳致中車掃。（圖／翻攝陳致中臉書）

記者賴文萱／高雄報導

前總統陳水扁因貪汙案入獄申請保外就醫，不過，由於擔心兒子、高雄市議員陳致中今年的選情，他23日首度陪同兒子上街掃街，這也是他睽違14年後再次車掃。陳致中表示，警方事後收到韓粉抗議指阿扁總統違法掃街，他強調「他們大概不瞭解我們父子愈挫愈勇的意志力」，也開嗆下午繼續掃，絕不屈服。

陳水扁睽違多年再次上街拜票，昨日則是首次陪同陳致中進行車掃行程。陳致中笑說，人生第一次，車掃父子兵！感謝鄉親父老兄弟姐妹的熱情。不過，他下車之後問老爸累不累？！透露阿扁竟然說，「啊結束了，怎麼這麼快啦。」

然而，陳水扁因貪汙案入獄申請保外就醫，卻陪同車隊掃街，引發爭議。陳致中今指出，警方收到韓粉抗議，意思是阿扁總統掃街違法。但他反嗆「他們大概不瞭解我們父子愈挫愈勇的意志力！」今天下午會繼續掃，戰到最後一分鐘，絕不屈服韓粉！至於下午確切掃街行程安排，競選團隊尚在規劃確認中。

陳水扁卸任總統後，因貪汙等罪判刑定讞並於2011年底入監，2015年間，經醫師診斷鑑定後獲保外醫治，當時他曾同意在這期間，不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪、不參加政黨公開活動，等「三不」規定，但卻已多次衝撞相關規定。

對於這次為陳致中拉票，陳水扁強調有先與台中監獄報備，他也回憶，上一回車掃應是2008年卸任總統前，在台南與當時5位立委候選人掃街拜票，而今相隔14年再次車掃，則是因為擔心陳致中選情。