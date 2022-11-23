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重機男恐飆時速200km　「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3大錯誤

▲▼台64重機高速撞未開燈多元計程車　騎士噴飛慘死。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲重機騎士猛烈撞擊前方的計程車。（圖／記者游宗樺翻攝）

網搜小組／許凱彰報導

一輛多元計程車21日深夜10點多行駛台64快速道路往板橋方向內線車道，遭到後方紅牌重機高速衝撞，紀姓重機騎士當場噴飛慘死。案後陳姓計程車司機先是因駕車未開車燈，依《道路交通管理處罰條例》第33條，對其裁處3000至6000元罰鍰後，被依過失致死罪送辦，在23日下午無保請回。

不過該起事故在網路上引發熱議，重機達人雷尼 Rainey在臉書上分析到，「不探討對錯問題」依照經驗與目測，在影片右下角可以看到這輛多元計程車時速應該只有86km/h，而重機騎士當時的時速應該逼近200km/h。

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▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲計程車車尾遭到猛烈撞擊，毀損嚴重。（圖／記者游宗樺翻攝）

雷尼分析到，重機騎士犯了3個不該犯的錯，首先是在不當的地點、不當的環境，對陌生車輛進行全油門衝刺，完全沒有緊急應變的經驗；第2個則是一般人很少做時速100公里以上的緊急煞車訓練，更不要說時速將近200km。他對此還補充說到，除非在賽道練習過，不然能在時速200公里剎車的，真沒幾個人辦得到。

雷尼說到的第3個錯誤，是對租賃車做的研究，在租賃時，應該仔細研究性能以及他當下的輪胎、煞車等安全狀況。他推論，重機騎士對這輛Aprilia RS660處於高轉時，整個狂暴輸出是相當陌生的，當他注意到前方車時，可能真的慌了，根本不知道該如何應變。

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲紀男騎重機撞上計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

更有雷尼的粉絲，依照行車紀錄器計算當下的時速，畫面中可見，在00:19.085（白線結束時）發生撞擊，回推重機出現在畫面裡的00:18.818，時間為0.267秒，而重機出現的白線頭至第2段白線尾，約16公尺，換算秒速為59.925m/s，再換算時速為215.7300kph。

▲▼重機在台64高速追撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼重機在台64高速追撞計程車，有分析提到時速恐飆達215公里。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼台64重機高速撞未開燈多元計程車　騎士噴飛慘死。（圖／記者游宗樺翻攝）

 

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