快訊／台64重機男追撞計程車慘死　司機「未開燈」最新下場曝

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛多元計程車21日深夜10點多，行駛台64快速道路卻未開啟車燈，被後方紅牌重機高速追撞，騎士當場殞命。後來計程車司機邊哭邊顫抖地製作筆錄，被依過失致死罪送辦，其未開大燈部分也將被裁處3千到6千元罰鍰；檢方於稍早公布司機最新下場。

▲▼紅牌重機撞計程車的瞬間。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，27歲紀男當時騎著租來的Aprilia RS 660重機，沿台64快速道路往板橋方向行駛，正準備要回家，但行經25.7K處時竟高速追撞上前方多元計程車，連人帶車騰空飛起，重摔在地後隨即失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治；37歲陳姓司機發抖流淚表示，當時載著46歲劉姓乘客，沒想到會突然被撞…但為何沒開大燈，陳姓司機未交代。

檢察官、法醫於22日下午在殯儀館進行遺體相驗，認定紀男因頸椎、顱骨斷裂，導致中樞神經性休克喪命。死者父親表示，「我兒子騎快是沒錯，但計程車沒開大燈就是主因啊！如果有開大燈兒子就可以閃，沒開根本就看不到，而且那輛計程車還是黑色的」要求司機一定得道歉。

▲紀男的父親要求計程車司機一定要道歉。（圖／記者陳雕文翻攝）

而陳姓司機透過友人轉發聲明，「各位媒體先進好，我是昨夜遭撞的轎車車主，昨天依正常時速行駛在64快速道路，當時車上還有載客，沒想到卻突然遭到猛烈撞擊，到現在都還餘悸猶存、飽受驚嚇，現在警方也針對事故原因進行調查，我也會配合相關程序釐清肇責。」

警方表示，酒測後排除陳男酒駕，但其駕車未開車燈，將依《道路交通管理處罰條例》第33條，對其裁處3000至6000元罰鍰，並依過失致死罪送辦；檢方表示，陳姓司機是否涉有過失，以及過失程度之輕重，尚待採證調查釐清，其有正當職業及家庭且犯後態度尚可，亦於偵訊中表明，希望能與被害人家屬商談和解之意，難認本件有逃亡之虞，因此無保請回。

▲▼計程車車尾被撞到變形，足見當時撞擊力道猛烈。（圖／記者游宗樺翻攝）