　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

健行科大聯合成果展藏小確信　會場超大籤筒可抽幸運籤

▲健行科大昨（22）日起一連三天舉辦聯合成果展，師生都可在會場超大籤筒抽出幸運籤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲健行科大22日起一連三天舉辦聯合成果展，師生都可在會場超大籤筒抽出幸運籤。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

私立健行科技大學昨（22）日舉辦高教深耕聯合成果展，展示最近一年校方研究計畫與活動成果，校方在活動會場布置個超大籤筒，可讓師生以抽籤方式，抽出具有特殊教育含意的幸運籤，現場驚喜連連樂聲不斷，展現私校師生特有歡樂氣氛。

健行科大高教深耕聯合成果展在校內行政大樓登場，活動內容涵括教學卓越中心、大學社會責任中心、原住民族學生資源中心、電商人才培育中心、創藝中心等單位共同籌畫舉辦。

▲健行科大昨（22）日起一連三天舉辦聯合成果展，師生在會場超大籤筒抽出幸運籤後開心留影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲健行科大一連三天舉辦聯合成果展，師生在會場超大籤筒抽出幸運籤後開心留影。

教學卓越中心主任廖炯州指出，健行科大近幾年獲得教育部獎勵金屢創新高，校方用於學校設備添購、師資培育、學生教育質量提升等，其中今年在時報金犢獎國際競賽獲得首獎、2022歐洲盃國際創新發明展金牌與克羅埃西亞特別獎、無人機團隊獲得前瞻公益實證賽百萬大獎，都是值得驕傲亮眼成果。

值得一提的是，現場特別布置一個超大籤筒，總計32首籤詩，可讓師生透過抽籤樂趣，寓教於樂瞭解教學卓越中心近一年來所做的努力，其中不少籤詩內容，意涵有個人專屬幸運籤，每個人解讀各有不同，讓師生在期待中獲得小確幸，輕鬆度過「校園小幸運」時光。

▲健行科大昨（22）日起一連三天舉辦聯合成果展，學生從超大籤筒抽出屬於自己的幸運籤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲學生從超大籤筒抽出屬於自己的幸運籤。

社會責任中心主任柯幼寧表示，中心多年來展現對社會的關懷，推動6項優質計畫，由老師帶領學生發掘區域問題，一起「發現台灣、看見台灣」，呈現出對光電、電商、新住民、無人機、影像教育等領域的努力奉獻，展現出對土地的貢獻。

數位多媒體設計系學生廖若晴認為，從2020年疫情爆發後，全球發生很大的變化，從疫情蔓延到全球各大事件發生，在充滿動盪變化中，每個人幾乎口罩不離，彼此距離受到限制，但透過年度活動舉行，讓人感受到校園新鮮蓬勃的一面。

【更多新聞】

油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

匿名宣傳車趴趴走抹黑　「閃妹」里長江珮瑩赴桃檢提告

基進候選人控藍營送「媽媽拉麵」涉賄　張善政：競辦會澄清

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／千萬元「被處決床墊」是替死鬼？飯店回應了
父病逝丟太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因
大S千萬床墊銷毀「品牌回應了」！　網笑瘋：汪小菲會氣死
汪小菲的床墊割爛要燒毀！　處理費用曝光
口罩解封3階段規劃曝！12月初戶外免戴
專家驚！「被處決」床墊是燒替品　非汪小菲千萬床墊
快訊／下班注意！國1高架4車追撞　嚴重回堵14公里
獨／工程師花50萬買「3情趣娃娃」　實際啪啪心得曝
雨再下2天！「入冬最強冷空氣」下周抵台　挑戰冷氣團等級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

健行科大聯合成果展藏小確信　會場超大籤筒可抽幸運籤

人夫因案入監服刑卻被「綠了」　提告妻子及小王獲賠15萬元

環保署導入智能化科技　落實環境清潔維護

台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

西門國小通學步道改善開工　創校來最大規模翻新

忘了停車地點以為遭竊心急如焚　潮警鍥而不捨尋回

史上最年輕！　羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

HBL預賽竹市圓滿落幕　光復籃猿全勝晉級

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

健行科大聯合成果展藏小確信　會場超大籤筒可抽幸運籤

人夫因案入監服刑卻被「綠了」　提告妻子及小王獲賠15萬元

環保署導入智能化科技　落實環境清潔維護

台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

西門國小通學步道改善開工　創校來最大規模翻新

忘了停車地點以為遭竊心急如焚　潮警鍥而不捨尋回

史上最年輕！　羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

HBL預賽竹市圓滿落幕　光復籃猿全勝晉級

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

中信盃黑豹旗／地理位置居劣勢　陽明工商擔憂明年招生

國家交響樂團攜手法國豎琴天后伊莎貝拉演出琴迷法蘭西

快訊／魔笛最後一舞！　上屆亞軍克羅埃西亞半場0比0摩洛哥

壯圍鄉代候選人+樁腳、頭城鎮長候選人樁腳　現金賄選被起訴

球賽剛過一半！沙烏地球員「猛拍梅西後背」　狠嗆：你不可能贏

銷毀千萬床墊遭疑替代品　S Hotel：確實是S家載來「不清楚品牌」

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

中信盃黑豹旗／「有看到一點機會」　陽明工商不敵普門

汪小菲近千萬床墊下場　傳支解論斤賣？北市環保局這樣說

迎接世足賽熱潮　市府推動VR足球體驗活動

突衝進波士頓蘋果直營店　休旅車撞出大洞釀1死！

地方熱門新聞

蔡12度壓境　盧酸「市民比總統還大」

鄭寶清、毛嘉慶曝鄭運鵬　進大陸賺人民幣

女捧亡夫遺照　聽鄉長政見發表會

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

睡到半夜中邪？男子狂抖枕邊人嚇破膽　醫：疑與這病有關

女管理員追50元停車費…惡男催油門拖行

急發包　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

桃園藝文「生命樹」茁壯！市圖新總館複合文化地標美翻

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

等了20年！清水火車站天橋吊裝完成

「台南便利送」推出年菜預購活動開跑

波力救援小英雄互動展將到台南　

更多熱門

相關新聞

健行男籃10週年　奪冠世代全到齊

健行男籃10週年　奪冠世代全到齊

UBA男籃傳統勁旅健行科大，22日歡慶成軍10週年歡慶餐會，隊史曾在UBA公開男1級勇奪3冠1亞，多名好手目前都在台灣雙職籃舞台發光發熱。今日也有不少球星紛紛「回娘家」歡慶，包括領航猿黃泓瀚、國王簡祐哲、攻城獅朱雲豪、特攻謝亞軒、勇士陳范柏彥及簡廷兆、獵鷹谷毛唯嘉都到場力挺，展現「健行幫」大團結。

斥資百萬　健行球員休息室首曝光

斥資百萬　健行球員休息室首曝光

「繼承者們」過戶中壢523坪停車場　當天秒賣3.6億

「繼承者們」過戶中壢523坪停車場　當天秒賣3.6億

新住民教育與培力研討會　健行科大登場　

新住民教育與培力研討會　健行科大登場　

健行科大產學合作　培育全人護理專才

健行科大產學合作　培育全人護理專才

關鍵字：

健行科大聯合成果展籤筒幸運籤

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面