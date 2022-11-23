健行科大聯合成果展藏小確信　會場超大籤筒可抽幸運籤

▲健行科大22日起一連三天舉辦聯合成果展，師生都可在會場超大籤筒抽出幸運籤。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

私立健行科技大學昨（22）日舉辦高教深耕聯合成果展，展示最近一年校方研究計畫與活動成果，校方在活動會場布置個超大籤筒，可讓師生以抽籤方式，抽出具有特殊教育含意的幸運籤，現場驚喜連連樂聲不斷，展現私校師生特有歡樂氣氛。

健行科大高教深耕聯合成果展在校內行政大樓登場，活動內容涵括教學卓越中心、大學社會責任中心、原住民族學生資源中心、電商人才培育中心、創藝中心等單位共同籌畫舉辦。

▲健行科大一連三天舉辦聯合成果展，師生在會場超大籤筒抽出幸運籤後開心留影。

教學卓越中心主任廖炯州指出，健行科大近幾年獲得教育部獎勵金屢創新高，校方用於學校設備添購、師資培育、學生教育質量提升等，其中今年在時報金犢獎國際競賽獲得首獎、2022歐洲盃國際創新發明展金牌與克羅埃西亞特別獎、無人機團隊獲得前瞻公益實證賽百萬大獎，都是值得驕傲亮眼成果。

值得一提的是，現場特別布置一個超大籤筒，總計32首籤詩，可讓師生透過抽籤樂趣，寓教於樂瞭解教學卓越中心近一年來所做的努力，其中不少籤詩內容，意涵有個人專屬幸運籤，每個人解讀各有不同，讓師生在期待中獲得小確幸，輕鬆度過「校園小幸運」時光。

▲學生從超大籤筒抽出屬於自己的幸運籤。

社會責任中心主任柯幼寧表示，中心多年來展現對社會的關懷，推動6項優質計畫，由老師帶領學生發掘區域問題，一起「發現台灣、看見台灣」，呈現出對光電、電商、新住民、無人機、影像教育等領域的努力奉獻，展現出對土地的貢獻。

數位多媒體設計系學生廖若晴認為，從2020年疫情爆發後，全球發生很大的變化，從疫情蔓延到全球各大事件發生，在充滿動盪變化中，每個人幾乎口罩不離，彼此距離受到限制，但透過年度活動舉行，讓人感受到校園新鮮蓬勃的一面。

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