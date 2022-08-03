居家照護成長　健行科大產學合作培育「全人護理專家人才」

▲健行科大產學合作培育「全人護理專家人才」，蔡淑鳳司長致贈感謝狀給李大偉校長。（圖／健行科大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著人口結構改變，台灣將邁入超高齡化社會之際，健行科技大學通識教育中心與桃園晴天居護所、2日於健行科大舉辦「全人護理專家人才培育-居家聚絡工作坊」。衛福部護理及健康照護司蔡淑鳳司長、陽明大學護理學院副院長穆佩芬教授，及北區16所居家護理負責人等代表參加，透過專題演講、實作，學習居家傷口照護評估與技巧，提升在地居家照護力量。

蔡淑鳳司長主講「全人護理課程」，以「居家照護需求」及「護理人力投資」兩面向說明指出，家中有人住院時，家屬會面臨包含老老照顧、請假壓力、體力負荷、不會照顧、經濟重擔、為愛離職等困難。經調查指出約有60%美國人因經濟因素減少就醫、以慢性病為主的疾病照護，約有40%在醫院照護的項目可以改在家被照顧，住院照護不只是否方便的問題，也牽涉醫院治療成本，研究也指出住院費用是居家照顧費用的10倍以上。

蔡淑鳳表示，近年全球居家照護成長約10%，科技發展也是讓居家照護拓展的原因，許多檢查、治療、送藥可因科技創新，所以可選擇在家進行，在家可享有自己的生活，免於來回醫院的舟車奔波，在家也能過正常人的生活，享受在家的自由，心靈健康有助身體疾病的療癒。

蔡淑鳳指出，台灣目前約有40%領有護理師證照的護理人員未執業。他們之所以無法在醫院工作，常常是因為生命歷程的改變，需要有更彈性多元的執業模式，而「居家護理所」在社區提供走動式家庭護理也是社會護理人力留任的創新。

蔡淑鳳說：護理是以人為本、以家庭為單位，以社區為導向的照護，需有文化照護能力，是關照護者與被照護者生命歷程的連續性健康照護，所謂好的護理就是在乎人的照護。

蔡司長感謝健行科大透過產學合作與居護所共同培育人才的計劃，示範了一所科技大學對於照顧工作的重視與尊重的態度，是對護理人員極大的鼓勵，值得向社會大眾推薦。此次工作坊的重點包括「全人護理」與「居家照顧社區資源整合」，桃園市績優的「晴天居護所」與健行科技大學通識教育中心簽訂的產學合作計畫，目標就在致力於居家護理及照顧服務員培力與教育，為了感謝健行科技大學，特別製作感謝狀，由蔡司長親自致贈給李大偉校長，蔡司長特別讚揚健行科技大學的校訓「好學有禮」充分展現在校園環境與師生互動中，「學禮書院」在羅新興院長所推動的教師共學社群中，也具體落實這份精神，教師們從自我要求做起，強調言傳身教的重要，是教育界非常值得效仿的精神。

尤其是暑假期間的校園裡上課師生雖然少，但是蔡司長見到的校園依然維持乾淨衛生的設備與明亮溫暖的氛圍，表示印象深刻，讚嘆這個學校一貫維持的優良風格。健行科大通識教育中心趙佩玉助理教授特別向蔡司長說明，由於長久以來對於台灣新住民的教育與培力付出，了解到多數新住民兼顧家中三代的照顧重擔，可惜照顧知能不足，加上語文落差增加了考照難度，而無法從事相關照顧工作。

目前，桃園地區的新住民人口比率高居全台，也已經有許多新住民二代進入大學就讀，根據多項對新住民就業需求的調查結果顯示，新住民朋友多表示對照顧服務專業培力的需求意願高、困難度也高，為此，蔡司長表示願意共同為這項目標與健行科技大學合作，一起為台灣新住民幸福增能而努力。