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銷毀千萬床墊遭疑替代品　S Hotel：確實是S家載來「不清楚品牌」

▲S HOTEL公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

▲S HOTEL今傍晚公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

記者彭懷玉／台北報導

大S昨（22）日傍晚返還千萬床墊，床墊稍早在眾目睽睽之下，被2位壯男拿著刀子割開「處決」。不過熟悉該品牌的專家指出，「床墊非海絲騰品牌。」對此，飯店方回應，該床墊確實是昨天從S家載過來的，但因為她也不是專家，品牌、成分並不清楚；而致電床墊品牌則無人接聽。

▲S HOTEL公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

▲床墊被兩位壯漢拿著刀子「處決」，不過被專家認出並不是海絲騰品牌。（圖／記者徐文彬攝）

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該名熟悉海絲騰品牌的專家指出，當新聞畫面出現床墊被搬運時，幾乎就能確認該床墊，非海絲騰品牌；而當壯男將床墊割開之後，也證實其推論，因該品牌床墊是藍白格紋，而畫面中的床墊是純白的，另一特徵是「海絲騰床墊的第一層是馬尾毛，而該床墊一看就不是。」對此，飯店方回應，該床墊確實是昨天從S家載過來的，但因為她也不是專家，品牌、成分並不清楚；而致電床墊品牌則無人接聽。

▲汪小菲再砲小S。（圖／翻攝自汪小菲微博、小S IG）

▲汪小菲、大S情已逝，前天開始因電費、床墊等問題和前妻大S一家開戰。（圖／翻攝自汪小菲微博、小S IG）

汪小菲因電費、床墊等問題和前妻大S一家開戰，揚言要將床墊「燒毀處理」，不過因大型廢棄物不得用燒的方式處理，今傍晚5點多S HOTEL請專業人員使用刀具分解床墊，分割後的床墊接著被送上車，載往回收場進行最後處理。而今下午3點多，該床墊品牌於官方微博轉發一則自家影片，影片中強調品牌床具有「阻燃效果」，無論實驗人員在旁用噴火槍如何噴燒，床墊也只出現焦黑並未燃燒，該則貼文一出瞬間引發眾人朝聖、轉發。

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