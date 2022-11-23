「東湖金泰亨」貼超大尋人啟事　網笑揪1關鍵：她不會出現了

▲心怡在哪裡。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今早經過新北市永和區時，看到一棟大樓的牆面上，貼出超大尋人啟事，除了自稱是東湖金泰亨外，還喊話心怡「只想找到你。」沒想到，不少人看到1關鍵後，紛紛笑虧「不可能的任務！」

網友在「爆廢公社公開版」發文直呼，「經過永和，看到這感人的故事，我決定當丘比特一次，希望他能找到心怡。」

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從照片中可見，這張超大的尋人啟事寫道，「11月11日半夜2時54分，在XX（交友軟體）和我聊天的心怡，因為通話斷線了，我再也找不到你。你說住永安市場，我花了所有存款，租了這個看板，只想找到你。」

最後，他更透露，「我那天的暱稱是東湖金泰亨（V），打給我好嗎？」對此，網友們不禁笑回，「花光所有存款，應該就找不到人了」、「心怡要我轉告， 通話是她主動掛斷的」、「心怡可能去當兵了」、「存款花完了，是我絕對不出來XD」、「本來應該找得到，現在因為那句話就......」、「存款花光了還有什麼好聊」。還有不少人笑說，這一看就是APP在打廣告！

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