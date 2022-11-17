買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

▲女網友買這一套「蘋果全系列」是要燒給往生的阿公。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



實習記者林郁婷／綜合報導

科技進步，燒給祖先的紙紮品也不斷創新。一名女網友日前和爸爸去買「一套蘋果全系列的3C產品」，準備要燒給過世的阿公，沒想到爸爸突然感嘆一句「不知道阿公會不會用」，剛好被金紙店老闆聽到，老闆立刻接了一句，讓在場的人都覺得「好像也有道理」。

原PO在「爆廢公社公開版」發文表示，「感歎科技的進步啊」，並曬出一張照片，是一整套蘋果全系列產品，包含iPhone、iPad、Apple Watch、Air Pods、還有一顆HomePod mini，只不過都是紙紮做的，底下還有3行字，內容表示準備買這組燒給往生的阿公，不過她爸爸擔心，阿公在那個世界不知道會不會用，沒想到金紙店老闆聽了回一句，「賈伯斯會教」，瞬間讓大家覺得很有道理。

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▲老闆的回應讓人笑翻了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



網友看完全笑翻，紛紛搞笑回應「阿公聽的懂英文嗎？啊！APPLE有翻譯功能！」、「會不會賈伯斯在下面已經研發出蘋果20了？」、「晚上阿公就能跟你視訊了」、「這蘋果看起來像盜版的餒，賈伯斯會氣死吧」、「阿公表示：想開特斯拉了」。

貼文也釣出人氣圖文畫家「聞氫哥」留言吐槽，「你確定達文西、特斯拉、愛因斯坦在下面沒有一起發明出更方便厲害的東西？」

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