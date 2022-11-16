▲辣妹摺百褶裙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

眼睛要看哪裡！想不到去洗衣店，也能一睹「最美嬌點」？一名男網友貼出照片，長髮正妹雖然正專心的摺百褶裙，但因為穿上「傲人雙峰」快掉出來的火辣服裝，就讓大票網友目光不禁往上飄，紛紛直呼「你有看到裙子嗎」、「這家洗衣店在哪」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「百褶裙穿起來一定很好看！」從他貼出的照片可見，辣妹有一頭棕色長髮，並把秀髮塞在耳後，露出性感的鎖骨。辣妹「胸前大開」，深邃事業線一覽無遺，讓大票網友忍不住狂盯。

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▲倪娜還有著英文老師的身分。（圖／翻攝自Instagram／326n.h）

網友們看到照片後，紛紛胡鬧表示「想吃麥當勞了」、「放大的給我舉手」、「哪裡有百褶裙」、「新好男人們要一起去洗衣服了嗎」、「我只看到一個『人』字」、「有百摺嗎？不就兩摺而已」、「要洗衣服嗎」。還有網友認出本尊身分，「這好像教英文的那一個」、「倪娜」。

事實上，該張照片是倪娜10月18日於IG上貼出的，她在文中寫道，「我徵男友的條件只要會打電動就好，洗衣、做飯、打掃讓我來！」倪娜其實頗有人氣，在IG上不吝分享好身材，擁有11萬粉絲，另外也有經營YouTube、抖音等平台，而最令人驚豔的是，她還有「英文老師」的身分，過去她曾貼出與學生的合照，直呼「928教師節，謝謝你們的祝福～還有我這群可愛的小粉絲」。

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