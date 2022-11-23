陳時中籲「做自己靈魂主人」　蔣萬安：相信最終光明可以戰勝黑暗

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安中正萬華掃街。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

九合一大選進入倒數七十二小時，民進黨台北市長候選人陳時中昨日談到棄保，稱相信市民的眼光都是雪亮的，希望大家能做自己靈魂的主人，把自己心目中的希望投出來。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，相信最終光明可以戰勝黑暗；善良可以戰勝側翼；正直可以戰勝謊言；民主可以戰勝黑箱，這次的選舉不是蔣萬安一個人的，是價值對抗的選舉。

對於選戰最後關頭，棄保議題可能發酵，陳時中昨日表示，不排除有人可能選舉操作，但他強調，民主政治已經成熟，台北也經過很多次的選舉，相信市民的眼光是雪亮的，大家能夠做自己靈魂的主人，把心目中的希望人選投出來。

蔣萬安今（23）日到中正萬華區進行車掃，接受媒體訪問時針對此議題他提到，最後72小時，市民一起靜下心想一想，未來要迎接怎麼樣的四年？要選出什麼樣人格特質的市長？要誰來帶領台北？要邁向怎樣的未來？

蔣萬安表示，「我相信最終光明可以戰勝黑暗；善良可以戰勝側翼；正直可以戰勝謊言；民主可以戰勝黑箱，這次的選舉不是蔣萬安一個人的，是價值對抗的選舉。」只有選民發揮集體意志，跟他一起到最後一刻，每個人都有責任，每個選票都代表一個信念，最後選民一定可以用選票打敗不適格的候選人，台北才能重現光榮。

