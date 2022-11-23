張文傑／看到插座就充電有罪嗎

▲不要看到插座就想充電，這已經涉及《刑法》的竊盜罪。（圖／CFP）

據新聞報導，一位婦人為貪圖方便，某日帶著小孩將電動機車騎到一家夾娃娃機店內，以延長線私接該娃娃機店內之插座，充電充整晚。幾天後，她又再度前往充電，遭店家發現而報警。該名婦人此舉已涉《刑法》第323條、第320條第1項之竊盜罪。

按電能、熱能及其他能量，關於《刑法》第29章之竊盜罪，以動產論，《刑法》第323條定有明文；另《電業法》第106條之規定，係在保護經營供給電能之事業，並非一般之用電戶，此觀該條各款、同法第2條及處理竊電規則之規定自明。因此私接電線，若係通過電力公司允許供電之鄰人電錶所設之線路內，因用電已有電錶控制計算，該通過電錶控制計算後之電氣，即屬該鄰人所有之動產，如予竊取，即應視其犯罪形態，依《刑法》之竊盜罪章論處（最高法院84年台非字第214號判例要旨參照）。

易言之，《電業法》所規範之電桿、電線、變壓器或其他供電設備，係指供給電能之事業所有或設置者而言，不及私人所有或設置者。

經查，該婦人以延長線私接該娃娃機店內之插座，其所竊取之電能均經電錶控制計算，而由該娃娃機店家負擔電費，自屬該娃娃機店家所有之動產，故其所為犯《刑法》第323條、第320條第1項之竊盜罪嫌，而不會觸犯《電業法》之罪嫌。

再者，《刑法》第320條業於民國108年5月29日經總統公布修正施行，並自同年5月31日起生效。修正前之《刑法》第320條第1項之竊盜罪，原規定處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金；修正後之刑度改為「處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金」，因本案婦人之行為發生在《刑法》修正後，故應適用新修正、較重刑度之《刑法》第320條第1項之竊盜罪規定。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●張文傑，苗栗地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。