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夜騎「電動車」闖娃娃機店…離譜女偷充電一整晚　業者傻：20年首遇

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▲▼電動機車騎進娃機店 離譜婦充電整晚。（圖／東森新聞）

▲夜騎「電動車」闖娃娃機店，離譜女偷充電一整晚。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市太平區有一名娃娃機店業者在網路PO出監視器畫面，投訴有2名婦人竟然把電動機車停在店內充電一整晚，過程中還有2名男童站在旁邊觀看，真的是在孩子面前做了最壞示範。警方也表示，婦人未經同意就擅自接電使用，已經涉及刑法竊盜罪。

監視器畫面可以看見，2名婦人帶著2名孩童一起進入娃娃機店，其中一名婦人還騎著電動機車，接著2名就開始東張西望看哪裡有插座。黑衣婦人發現兌幣機旁有插座後，先是把機車喬好位置停下來，接著就蹲在兌幣機旁插好電線，4人就大搖大擺的離開現場，將電動機車放在現場充電。

▲▼電動機車騎進娃機店 離譜婦充電整晚。（圖／東森新聞）

▲業者表示，自己開店20年還是第一次遇到這種情況。（圖／東森新聞）

娃娃機店業者將影片PO上網路，指控婦人在店內充電充了一整晚，店內只有兌幣機的插座離地較近，其他都在娃娃機上面、接近天花板的地方，之前曾經遇過有人來店內充手機或偷裝水，但直接把車騎進來充電10小時，自己開店20年還是第一次遇到這種情況。

警方表示，娃娃機店雖然是公開的場所，但民眾未經店家同意就擅自充電，已經涉及到刑法的相關罪責。業者念在婦人是第一次初犯，暫時不打算進一步報案提告，公佈影像也只是想提醒其他同業們注意，不過婦人在孩子面前公然竊電，真的是做了最壞示範。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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