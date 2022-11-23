　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔣萬安批「搶做大法官」　薛瑞元反嗆不懂法學ABC：懷疑他學位怎麼來？

▲▼薛瑞元立院時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲薛瑞元立院時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

九合一大選倒數3日，國民黨台北市長蔣萬安批評，薛瑞元才剛接衛福部長，就搶著做大法官的工作，讓確診者無法投票。對此，薛瑞元反酸，「我懷疑蔣委員的法律學位是怎麼來的？」因為行政機關依法行政，就必須對行政作為有違憲性的確信，這是行政法學ABC，任何學習法律的人都應該知道的，「所以我想蔣委員真的不知道要怎麼講」。

立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議，邀請衛生福利部部長、勞動部部長及國家發展委員會就「少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討（含兒少自殺防治），及如何建構橫跨醫衛與社政之專責單位，藉以發揮跨部會施政整合、規劃與執行等效益」進行專題報告，並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛瑞元會前接受堵訪時被問及選舉、疫苗掮客等議題。先前被問及公布疫苗掮客名單時，薛瑞元回應「這太幼稚我不想回」，被黃珊珊回敬，「你才幼稚，全台灣民眾都沒有他幼稚。」薛瑞元回應，「我說幼稚沒有說她」，這樣回應形同小孩子鬥嘴。

面對前民進黨立委沈富雄批評在選前提出掮客說，因影射宗教與工商團體，形同「捅大型馬蜂窩」害慘民進黨台北市長參選人陳時中。薛瑞元表示，自己已經說得很清楚，可能是媒體下標下得不好，以致自己的意思遭扭曲，結果變成製造仇恨值的濃縮版，「以後有機會我會跟大家說明」。

薛瑞元也強調，自己不會公布疫苗掮客名單，因為這些人的行為「開始著手前就被我們的擋住了」，並未構成未遂犯條件，而行政機關的責任，就是在詐騙行為發生前，「越早幫她擋住越好，對人民越有保障。」所以也沒有後續告發的問題。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
汪小菲消失1天發聲了！一句話死咬小S　網見發文地點酸爆
夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害
好市多換卡懶人包！　10大注意事項一次看懂
直擊王力宏消失1年現蹤聚會！　富邦蔡家揪黑人范范、林志玲夫妻
大S不忍了！　臉書「強硬1句話」警告汪小菲
S媽動怒！　「為什麼瘋子罵人理所當然」
獨／糗了！石斑魚供應量不足　「班班吃石斑」恐喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣染疫死亡率「全球第三」？薛瑞元：醜化防疫成績的選舉操作

石斑魚存量不夠「班班吃石斑」喊卡？　陳吉仲：會盡全力調度

蔣萬安批「搶做大法官」　薛瑞元反嗆不懂法學ABC：懷疑他學位怎麼來？

媽帶娃偷食物淚求別報警　暖男秒幫付清「只擔心1事」

夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害者

獨／糗了！石斑魚供應量不足 「班班吃石斑」恐喊卡

女大生住校卻淪「八大小姐」還被打！　真理大學回應了

監視器變吃播！　北宜猴子狂嗑香蕉大餐全被錄

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

今晨規模3.5地震　最大震度3級

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

台灣染疫死亡率「全球第三」？薛瑞元：醜化防疫成績的選舉操作

石斑魚存量不夠「班班吃石斑」喊卡？　陳吉仲：會盡全力調度

蔣萬安批「搶做大法官」　薛瑞元反嗆不懂法學ABC：懷疑他學位怎麼來？

媽帶娃偷食物淚求別報警　暖男秒幫付清「只擔心1事」

夜市黑心氣球攤用這招話術　小情侶被收5200元！釣出一票受害者

獨／糗了！石斑魚供應量不足 「班班吃石斑」恐喊卡

女大生住校卻淪「八大小姐」還被打！　真理大學回應了

監視器變吃播！　北宜猴子狂嗑香蕉大餐全被錄

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

今晨規模3.5地震　最大震度3級

汪小菲槓大S「到底想啥？」律師16字分析　離婚標竿1年破功：各種難看

台灣染疫死亡率「全球第三」？薛瑞元：醜化防疫成績的選舉操作

四叉貓曝高虹安辦公室錄音檔　女主管笑稱：離開一定是下面的人

超威！紅雀普神、太空人韋蘭德奪東山再起獎　顯赫資歷添輝煌

濃郁奶香內餡傾流而下！點8號新菜單也有露奶華　草莓口味更吸晴

更生保護節慶祝大會《甦活人生》報蔡清祥盼各界群策群力

藍營醞釀棄林保高？　他酸朱立倫「懂操盤」：挖藍牆角比挖布丁容易

汪小菲消失1天發聲了！1句話死咬小S　網見發文地點酸爆：不拿床墊了？

郭台銘「能得到BNT信任是台灣的驕傲」　見證睿田生技簽署抗癌備忘錄

陳時中社群被大量「假帳號」入侵　她曝3目的：再現2018年認知作戰

看到胖貓門口睡午覺約克夏氣炸　「可愛蘿蔔蹲」狂吠：走開啦！

生活熱門新聞

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

全台連下3天　強冷空氣報到時間曝

脫胎換骨！分手後更有魅力TOP3星座

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

館長轟汪小菲「丟臉」　遭譙干你什麼事氣炸反擊

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

丈夫脫褲「蹭幾下就出來」！婆婆怪她不會生

公司要求自備筆電　過來人曝現實

國道驚見日本車牌　內行人曝真相

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

真理女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫讚：食品界阿斯匹靈

更多

最夯影音

更多
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲
妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面