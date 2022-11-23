蔣萬安批「搶做大法官」　薛瑞元反嗆不懂法學ABC：懷疑他學位怎麼來？

▲薛瑞元立院時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

九合一大選倒數3日，國民黨台北市長蔣萬安批評，薛瑞元才剛接衛福部長，就搶著做大法官的工作，讓確診者無法投票。對此，薛瑞元反酸，「我懷疑蔣委員的法律學位是怎麼來的？」因為行政機關依法行政，就必須對行政作為有違憲性的確信，這是行政法學ABC，任何學習法律的人都應該知道的，「所以我想蔣委員真的不知道要怎麼講」。

立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議，邀請衛生福利部部長、勞動部部長及國家發展委員會就「少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討（含兒少自殺防治），及如何建構橫跨醫衛與社政之專責單位，藉以發揮跨部會施政整合、規劃與執行等效益」進行專題報告，並備質詢。

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薛瑞元會前接受堵訪時被問及選舉、疫苗掮客等議題。先前被問及公布疫苗掮客名單時，薛瑞元回應「這太幼稚我不想回」，被黃珊珊回敬，「你才幼稚，全台灣民眾都沒有他幼稚。」薛瑞元回應，「我說幼稚沒有說她」，這樣回應形同小孩子鬥嘴。

面對前民進黨立委沈富雄批評在選前提出掮客說，因影射宗教與工商團體，形同「捅大型馬蜂窩」害慘民進黨台北市長參選人陳時中。薛瑞元表示，自己已經說得很清楚，可能是媒體下標下得不好，以致自己的意思遭扭曲，結果變成製造仇恨值的濃縮版，「以後有機會我會跟大家說明」。

薛瑞元也強調，自己不會公布疫苗掮客名單，因為這些人的行為「開始著手前就被我們的擋住了」，並未構成未遂犯條件，而行政機關的責任，就是在詐騙行為發生前，「越早幫她擋住越好，對人民越有保障。」所以也沒有後續告發的問題。

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