快訊／屏東縣3屆議員林玉花病逝　享年58歲

▲屏東縣議員林玉花病逝，享年58歲。（圖／翻攝自臉書／林玉花，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東縣連任3屆的縣議員林玉花22日深夜病逝，享年58歲。消息曝光後，許多人紛紛湧入臉書哀悼，而林玉花臉書也由他人代為發文，簡短貼出「R.I.P.」證實死訊。

林玉花2005年代表民進黨角逐屏東縣議員第5選區（林邊、南州、崁頂、佳冬），首戰雖失利落選，但4年後再戰勝出，2014年、2018年尋求連任也都遙遙領先，達成三連霸，然而本屆任期內傳出罹癌，考量身體狀況，不再參選。

如今九合一大選前夕，林玉花不敵病魔離世，親友及支持者們備感錯愕，紛紛湧入臉書留言「議座，一路好走」、「非常好的議員，真的辛苦了」、「不痛了，一路好走」、「您的辛苦長在鄉親心中」、「不捨的心情真的無法言語，妳功課已圓滿、隨佛修行了！」

現行地方制度法規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足二年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選。

林玉花出生於1964年，曾就讀慈惠醫專、敏惠護理助產職業學校，是屏東縣第17、18屆縣議員。

▼許多親友湧入臉書哀悼。（圖／翻攝自臉書／林玉花）

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