屏東榮總開幕！「不准穿背心」國民黨議員被擋在門口　榮總致歉

▲國民黨籍屏東縣議員陳揚進入屏東榮民總醫院被拒 。（圖／陳揚服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院今(18)日開幕，被邀參加的國民黨籍縣議員陳揚、唐玉琴因為背心有國民黨徽，竟被直接擋在大門禁止進入，他們質疑難道看病也要分藍綠嗎？執政就是這麼傲慢嗎？

對此，屏東榮總表示，是工作人員搞烏龍，誤以為穿工作服裝就不能進場，其實只要沒有號碼就可以，榮總對此感到很抱歉。

唐玉琴說，原來高高興興去參加啟用典禮，沒想到動用那麼多警力就是在擋人，令人生氣。

唐玉琴表示：「今天榮總開幕，她本來高高興興騎著機車穿上平常就穿的背心去參加，剛到大門就被擋下來，安檢人員問她有沒有邀請卡、身分證，還要求把機車上的旗幟及背心號碼取下，有些看不起騎機車來參加的人，她把旗幟及背心交給門口人員，接著到第二關，就發現陳揚議員也被擋下來，很生氣的往外走，原來也被擋在門口不能進去，動員了大批警力、 維安人員，浪費那麼多資源竟然用在擋人、不尊重人，認為執政黨多關心一下治安吧！她和陳揚也決定拒絕觀禮。」

陳揚指出，受邀參加屏東榮總前，服務處多次與邀請單位確認，只要沒有選舉標誌就可以了，他於是穿著表示身分的屏東縣議員陳揚工作背心，沒有任何的選舉標誌，但是仍被擋在門口，連續被擋了3次，只因為背心上有一個國民黨徽，維安人員還說要問一下民進黨團，讓他相當的生氣，難道醫療資源也要分藍綠嗎？以後看病的人也要分藍綠嗎？完全有被羞辱的感覺，這就是執政的傲慢嗎？令人相當的生氣。

陳揚質疑：「今天是以民代的身來為縣民朋友來把關，如果今天連我們都不得其門而入，那又怎麼來伸張我們的職權，來守護屏東的醫療環境。」