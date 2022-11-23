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年底「4星座」愛情事業兩得意！命理師：求職者公司一眼相中你

▲▼ 運勢,開運,好運,日出。（圖／翻攝自photo AC）

▲最後1個多月有4星座運勢開外掛，許下的目標通通都實現，一路旺到明年。（圖／翻攝自photo AC）

圖文／CTWANT

2022年邁入尾聲，還有1個多月就將正式迎接2023年，塔羅牌老師艾菲爾公佈2022尾聲「願望必定能實現」的4個星座，分別是雙子座、水瓶座、處女座以及雙魚座，無論是愛情、事業只要把握好時機，許下的願望、目標必定都能實現，其中雙魚座在2022年的倒數階段運勢大開，除了將有更多機會展現自我光芒，過去幾年的醞釀，也會慢慢地顯現出來。

第四名、雙子座

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隨著木星進入事業宮，雙子座就像開外掛一般，鋒芒畢露丶氣勢全開，年底前最後一個多月簡直就是雙子的舞台，若對自己的未來人生、事業有規劃或打算轉換跑道，現在就是最佳時刻，無論做什麼都有如神助；想跳槽者剛好貴人幫牽線、求職時理想的公司職位也是一眼相中你，有如探囊取物。不過，在事業運旺盛的年底前，也要謹守自己的本分，保持謙虛忍讓，得到成功的同時也要更加努力，如此年底前最後一個多月的時間，絕對為雙子座心想事成的絕佳時機。

第三名、水瓶座

辛勤工作已久的水瓶座，終於能在年底前迎來豐收果實。隨著年底前木星進入水瓶的財帛宮，過去積攢的好口碑、人脈，在11月中過後終於厚積薄發，辛苦付出將得到收穫。另外，事業上的勝利也帶動財運發展，不只收入越來越多，甚至還能抽出部分資金進行投資，讓小錢滾大錢，可說是名利雙收。

第二名、處女座

年底前一個多月，隨著木星進入處女座的婚姻宮，桃花運大幅度翻漲，連情商也跟著開竅，各種戀愛戰略有如手到擒來，重點是對象也非常享受，2人都沉浸在推拉的曖昧中。雖然打直球也許會碰到被拒絕或失敗風險，但只要把握以退為進的尺度，順著場合、時機隨機應變，一定能如願得到想要的成果，輕鬆笑著站到2023年。

第一名、雙魚座

木星於11月23日正式進駐雙魚座，帶來幸運能量，或許受到火星、海王星、天王星逆行影響，雙魚暫時感受不到木星能量，但這都只是暫時的。過去一年狀態雖不穩定，甚至想要逃避，但隨著2022進入尾聲，會慢慢感受到木星帶來的幸運衝擊，除了有更多機會站在團體前面，展現自我光芒，過去幾年的醞釀也會慢慢顯現，似乎渾身上下都透露出種魔力，令人無法忽視。

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