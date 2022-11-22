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可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4　第1名吵架搶著認錯

▲浪漫,牽手,情侶,求婚,結婚。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲妳的另一半也是寵妻顧家好老公嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者李佳蓉／綜合報導

結婚是一輩子的事，女生們總嚮往著能踏入一段幸福婚姻，找到能相知相惜、牽手走一輩子的伴。塔羅牌老師艾菲爾近日公布「顧家疼老婆」星座男Top4，選對老公、嫁好老公，下半輩子不用受累受苦。他也提醒，請參考男生的太陽、上升及金星星座，若身邊有這樣的好對象請別錯過。

第4名：摩羯座

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摩羯男穩定踏實，且責任感極強、非常專情，一旦愛上就毫無保留的付出，眼裡只看得見自己的老婆，因此婚後不用擔心他會在外拈花惹草，或受野花誘惑。加上摩羯男天生刻苦耐勞，在外認真打拚賺錢，對內則會替另一半分擔家務，甚至搶著做家事、帶小孩。另外，賺來的錢也都放心交給老婆管，這樣的好男人打著燈籠也難找。

第3名：水瓶座

雖然對外可能稍微小氣，顯得有點太精打細算，不過對待自己的妻小可說是大方到不行，是很典型的「雙標男」。對於家庭總是想給予最好的，並致力於讓家人過上最好、最舒適的生活。他能顧家、懂得做飯，做起家務更是任勞任怨，不會讓老婆累到，加上賺錢能力強，很快就能讓家裡過上富足生活。嫁給他，婚後只要安心當「甩手掌櫃」就好，遇到條件好的水瓶男別猶豫了。

▲▼聊是非用圖,親子,家庭,夫妻,育兒 。（圖／視覺中國CFP提供）

▲水瓶男會替妻子分憂解勞，不會讓妳累到。（示意圖／視覺中國CFP提供）

第2名：雙魚座

雙魚男天生脾氣溫和、老實忠誠、謹守本分，不隨波逐流或被利益誘惑。婚後更是寵愛老婆、絕不輕易發脾氣，甚至是捧在手掌心呵護。最重要的是，他非常聽老婆的話，更為了愛改掉自身的壞習慣，面對親友的指點也永遠力挺另一半，像個騎士般守護著妳。是絕對不能錯過的最佳老公人選。

第1名：巨蟹座

巨蟹男個性溫順、心地善良，是天生暖男，即使和老婆吵架也會很快認錯、主動低頭和好。婚後巨蟹男顧家，萬事都以老婆、小孩為第一優先，不會隨便在外應酬喝酒，行程總是先向老婆報備，可說是安全感十足。他天生財運好、命也好，婚後事業發達興旺，幾乎不會讓妳吃苦，還常常帶家人出遊吃飯。身邊若有巨蟹暖男追求者，就快點頭答應吧。

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