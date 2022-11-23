深信「吃蒜殺菌」！他罹胃潰瘍3餐狂嗑大蒜...3個月竟變胃癌

▲大蒜雖具有防癌的物質，但食用時仍不宜過量。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大蒜殺菌雖然是常識，但大陸鄭州有位60歲左右的男子為了治療胃潰瘍和幽門螺旋桿菌感染，一天3頓飯，餐餐都生吃大蒜，結果連吃3個月之後，竟然把胃潰瘍吃成了癌細胞。

據《中國新聞週刊》的報導，鄭州一位60歲男子因長期腹痛去醫院檢查，發現有胃潰瘍，合併幽門螺旋桿菌感染，醫生建議馬上展開治療，但男子覺得大蒜就能殺菌，而幽門螺旋桿菌不也是菌嗎？於是就決定吃大蒜治病！一天3頓，頓頓都生吃大蒜，結果連吃3個月之後，突然有一天他感到腹痛加劇，於是家人再次把他送到醫院，誰知胃潰瘍已經發展成癌細胞，確診為早期胃癌。

「大蒜是個寶，常吃身體好」，大蒜不但能殺菌，還包含了很多具有防癌功效的物質，炒菜時可以作為一種非常好的調味料。不過醫生卻點出迷思，大蒜素是有一定的抗菌作用沒錯，但單純吃大蒜是無法殺死幽門螺旋桿菌的，更不可能只吃大蒜就能完全預防癌症！

幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）是革蘭氏陰性、微需氧、螺旋狀的細菌，通常在胃中發現，不怕胃酸。它的螺旋形狀被認為是為了穿透胃的黏液內壁從而建立感染而演化來的，可引起胃黏膜輕微的慢性發炎，甚至導致胃及十二指腸潰瘍，且證實與胃、食道、結腸、直腸或眼周組織的黏膜相關淋巴組織淋巴瘤相關。

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