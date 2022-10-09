2022桃園女孩日宣導防治網路性別暴力　鄭文燦：要懂得保護自己

▲2022桃園女孩日宣導防治網路性別暴力。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日出席「2022桃園女孩日－eYoung女孩！好漾精彩」活動表示，網路世界充斥著性別霸凌或歧視的言論，為了增進女孩們對於防治數位性別暴力的正確知識及觀念，市府舉辦桃園女孩日系列活動，宣導「五不四要」守則，期盼桃園女孩活出自信、展現活力之際，也能懂得保護自己。

鄭文燦說，現今是一個網路資訊發達的年代，但網路世界中不僅散步著許多陷阱，也充斥著許多性別霸凌或歧視的言論。12歲到18歲正值青少年人格養成階段，市府每年響應10月11日「台灣女孩日」舉辦桃園女孩日系列活動，今（111）年以「防治數位性別暴力」為主題，規劃包括趣味舞台互動遊戲、五不四要闖關活動、女孩發聲音樂會、防治數位性別暴力議題宣導攤位及好漾特色市集，並提倡「五不四要」守則。

「五不」包括：不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊息、不轉寄私人照片、不取笑被害人；「四要」則是要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要勇於檢舉，讓網路暴力可以消彌於無形，期盼透過「五不四要」守則的宣導，增進女孩們對防治數位性別暴力的正確知識及觀念。

他表示，數位性別暴力的樣態非常多，包括網路性騷擾、人肉搜索、招募引誘、非法侵入或竊取他人資料、偽造或冒用身分、基於性別貶抑或仇恨的言論等行為皆是。今（111）年6月《跟蹤騷擾防制法》公布後，只要持續或反覆違反特定人與性或性別有關的意願，透過監視跟蹤，以及透過通訊網路寄送不當文字訊息或影像圖片等進行騷擾，警察機關就可以介入調查，有助於營造安全友善的環境。

鄭文燦說，桃園人口持續成長，截至今（111）年9月，12至18歲的青少年約有26萬人，其中女性約有11萬6,000人。升格後，市府成立性別平等辦公室，落實性別平權、性別友善、保護母性、培養女力等目標，持續推動女孩權益與性別平等相關服務措施。此外，市府也在平鎮區新建義民社福館，其中4樓規劃為「桃園女兒館」，將成為推動性平教育、培養女力的多元學習空間。