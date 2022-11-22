歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

▲「十方歲末感恩列車」安排慢飛天使於台電服務中心進行快閃表演。（圖／台電台中區營業處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時值歲末季節，搭配西洋節「感恩節」，從事「慢飛天使」早療、身障兒職訓的「十方基金會」，帶領身心障礙學生走入社區，進行「十方感恩列車」活動，今天特地安排慢飛天使們前往台電台中區處進行快閃表演，感謝善心企業、志工們一直以來的關懷及支持。

「十方啟能中心」主任游月菊今天上午帶領著10多位「慢飛天使」及工作人員，來到台中自由路上的台電台中區處服務中心，為所有的台電職員、洽公民眾表演2首動聽的歌曲，更帶來親自製作的手工餅乾分享；台中區處長黃明舜在活動後，也帶領同心園地的園丁們為可愛的天使們準備豐富餐點，現場洋溢著幸福的歡笑聲及濃濃的歲末感恩節慶氣氛。

游月菊說，希望身心障礙學生藉由本次活動機會表演展現才藝，回饋熱心助人的企業；更重要的是讓慢飛天使們與十方的服務對象有社會融合的機會，與不同社會大眾接觸，以獲得多元的社會文化經驗，促進生活中的成就感和幸福感。

台電台中區處長黃明舜也說，希望能藉此拋磚引玉，號召更多企業團體、社會大眾關注「十方基金會」及弱勢團體，給予他們力量。