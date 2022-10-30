8人登山隊攀登能高安東軍縱走　1男傳高山症OHCA…搜救隊挺進確認

▲能高安東軍縱走的草原美景，被山友稱為台灣「最接近天堂」的地方。（圖／資料照片，南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

一行8人登山隊近日一同攀登能高安東軍，其中一名隊員不幸出現高山症症狀，隊友緊急向消防單位求援；因山區天氣不佳、直升機無法執行救援，仁愛消防分隊組成救難隊挺進，不過半途中卻傳出該名山友已心肺功能停止（OHCA）的壞消息，消防隊表示尚待接觸到待救人員才能確認。

南投縣消防局指出，29日早上近8時接獲該登山隊報案，指其現正攀登能高安東軍縱走，一名56歲男性隊員出現呼吸困難等高山症症狀，眾人停留在三叉路營地，請求救援；消防局同時申請空勤總隊直升機協助吊掛作業，同時由仁愛消防分隊會同林務局、義消組成5人救援隊前往現場。

據了解，該登山隊於25日由屯原登山口進入，訂於今天就要取道奧萬大下山，卻在結束行程前一天發生憾事；由於近日山區天候不佳、雲層過厚，直升機遲遲無法執行救援任務，只能靠地面部隊先行徒步挺進，但估計要花2天的時間才能抵達。

不過據聞於今天中午，消防局第2大隊獲搜救隊員回報，已在途中接觸到該登山隊先行下山的幾名成員，且透露罹患高山症的山友已呈OHCA，消防局第2大隊表示，希望搜救隊儘快接觸到該名待救民眾，才能獲得進一步確實的訊息。