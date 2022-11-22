媽媽出家「裸捐2500萬身家」！女兒沒分半毛錢怨：上大學還要貸款

▲上海一名媽媽出家，把房產全部賣掉。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

真是前所未聞！大陸上海有一名媽媽，3年前決定出家，將價值588萬人民幣（約新台幣2556萬元）的房產賣掉並全部捐出，雖然得到父母的支持，但女兒需要辦理助學貸款上大學，因此不太認同媽媽的做法，消息一出掀起一番爭議。

這名身穿長袍的女子透露，她是一名虔誠的佛教徒，2019年決定出家，將上海一套價值588萬人民幣的房產賣掉，沒留給孩子，也沒留給父母，全部都捐出去，「我父母還是心很解脫的，他說妳的錢就是妳的錢，妳怎麼做主是妳的事情」，但是女兒無法諒解。

▲女子的父母支持她的決定，但女兒不諒解。（圖／翻攝自微博）

女子解釋，女兒念大學辦助學貸款，以後畢業可能還要考取資格證書，甚至再長大一點要結婚，會需要買房，肯定希望自己的母親多少能資助她一點，「這個裡面她還是不太理解」。皈依佛門以後，父母和孩子是紅塵中人，對於她賣掉房子裸捐一事，抱持懷疑甚至是有一些嗔心（憤怒），她也能夠理解。

此事曝光後，引來熱烈討論，網友紛紛傻眼：「進的是邪教吧」、「以後別苛求女兒贍養就行」、「妳最好老了別讓妳女兒伺候」、「自以為是，造孽」、「我覺得不正常」、「那幹嘛要孩子，早不出家晚不出家」、「走火入魔」。

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