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馬來西亞新首相難產！2大黨議席沒過半　元首未決定人選

▲▼安華。（圖／翻攝自推特）

▲安華證實元首尚未有新的首相人選。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞19日舉行國會大選，由於沒有任何聯盟取得過半議席，導致下一屆政府陷入組閣僵局。在選舉成績出爐2天後，2大主要政黨仍無法組成政府，最高元首蘇丹阿布都拉在22日召見2黨領袖後，安華證實陛下未就首相人選做出決定，也未給出組成新政府的期限。

綜合當地媒體報導，馬來西亞19日的選舉出現了「懸峙國會」局面。在國會222個席位中，反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）所屬的希盟奪下了82個議席，是擁有最多席位的聯盟，而前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）和看守首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）分別帶領的國盟和國陣，則各取得73和30席。

由於沒有一個政黨在本屆大選中取得過半席位，因此各黨必須與其他陣營組成聯合政府，並推舉出首相人選，才能成為下一屆執政黨。儘管取得最多席位的希盟和國盟都宣稱自己已取得足夠席次，將領導組閣，但2黨卻遲遲無法將執政夥伴與首相人選交給最高元首，使得大馬陷入新一輪政治紛擾。

在最高元首訂定的提交首相人選期限2次截止後，蘇丹阿布都拉在22日下午4點同時召見了安華與慕尤丁。安華22日下午5點47分步出王宮後，在王宮外的簡單記者會中指出，「陛下還未就首相人選做出決定，因為陛下希望馬來西亞擁有一個更具包容性的政府，而這個政府必須由一個穩定的聯盟組成。」儘管陛下給出的首相人選期限已過，不過安華透露，元首並未給出新的期限，還開玩笑表示，「所以現在還有空缺，歡迎大家來申請啦！」

至於現任執政黨國陣，也在22日宣布將尊重民意，不加入任何陣營組建新政府，僅擔任建設性反對黨（constructive opposition）。而看守首相依斯邁沙比利也表示，他所帶領的政府將持續擔任看守政府。

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