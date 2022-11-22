【廣編】富美家彩之芯擁有六種芯材色彩的裝飾美耐板

圖、文／富美家提供

裝飾美耐板不僅只是堅固耐用的一種室內裝飾材料，更是一種從表面到芯材沒有接合線的工藝，隱藏了表面接合會產生的黑線，讓人感覺精雕細琢、一氣呵成。富美家彩之芯FORMICA CORA™系列提供六種芯材顏色，讓表面飾材由裡到外為空間散發無與倫比的優雅與高貴。

富美家彩之芯FORMICA CORA™包含白色、淺灰色、米黃色、黃棕色、深棕色和黑色的六色芯材，在使用上隱藏了表面接合的黑線，提供了流暢的視覺感受。本系列也推出了新的木紋及石紋花色設計，擴大並激發更多設計的可能性。

所有富美家彩之芯FORMICA CORA™裝飾美耐板適用於住宅和商業空間，也十分適用因無法使用封邊條封邊，或使用一般裝飾美耐板時會導致明顯黑線時的凹接處或90度的拼接處。由木工製作的櫥櫃，如展示層架和衣櫃，其側面常無法妥善收邊，使用富美家彩之芯FORMICA CORA™來製作便十分適合。此外，將富美家彩之芯FORMICA CORA™系列應用於餐飲檯面，也可更加呈現光滑精緻的全表面。

請透過富美家官方網站索取實體樣品，親自鑑賞並體驗富美家彩之芯FORMICA CORA™系列

https://www.formica.com/zh-tw/campaigns/cora-2022