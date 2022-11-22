看不懂汪小菲在幹嘛　他歪樓「來看這男人的吧？」全場笑瘋

▲微博瘋傳汪小菲現身北京機場。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／鄺郁庭報導

汪小菲21日被週刊爆料，遭前妻大S提告未履行離婚協議，為此整日爆氣發文，不只罵大S，連小S也中槍，讓網友看得一頭霧水！就有人在PTT的Gossiping板上問卦，「欸欸汪小菲到底是在幹嘛啊？」認為大S都再婚了，汪也爆出桃花不斷，「現在突然想起來，回來搞前妻要幹嘛？」結果留言大歪樓。

「丈二金剛摸不著頭腦。」這位網友文中表示，大S跟汪離婚1年，女方都再婚了，男方也因為桃花不斷鬧得滿城風雨，「專機接送、大鑽戒都有，現在突然想起來，回來搞前妻要幹嘛？」忍不住納悶，「有沒有人能分析一下，汪小菲到底是在幹嘛啊？」貼文一出，就有人秒歪樓，「來台灣看魔獸的吧？」讓其他網友笑噴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友開玩笑說，汪小菲來台是為了看「魔獸」霍華德。（圖／記者李毓康攝）

此外，板上還有另一篇問卦，「微博：汪小菲是下午13:55的飛機？」發文者表示，他滑微博看到在傳汪小菲今晚就會抵台，「現在更傳出汪小菲即將搭上13:55的班機前往台灣了！而且微博還隨身有人在機場上傳『#尚未看到汪小菲』的影片，快笑死XD」。

這篇貼文底下也超級歪，「奪回床墊之旅」、「來搬床墊XD，笑死」、「不能躺一下床嗎？100萬欸」、「床墊不能讓」、「要來帶走床墊」、「來台灣幫忙關電燈空調的，電費太貴」、「要來搬床墊、拔插頭了嗎？節能省電好榜樣。」

不過，也有人轉述中國網友的討論，猜測可能跟疫情有關，「中國網友有人分析，汪小菲受到了疫情餐飲業打擊，無法再負擔贍養費，是他這樣做的理由。另外，大S是在（汪）餐飲業黃金時期結婚的」、「有人說是為了直播帶貨要炒新聞」、「中國餐飲一直封啊！沒封，汪會在意這小錢？」「在中國事業拿不出一個月500萬這樣無休止下去，快瘋了？」