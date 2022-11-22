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汪小菲狠撕大S「這次該挺誰？」　鄉民狂點1人：是最大贏家

▲▼汪小菲大S。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲汪小菲不滿大S再婚。（資料圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

汪小菲不滿大S再婚，3月起拒給生活費，如今大S依離婚協議向法院聲請強制執行前夫財產500多萬，氣得汪小菲公開奢華明細，「我他X的不想再給這個家付電費了！」雙方家醜再度成為PTT與微博熱搜，對此，網友好奇拋問「汪小菲事件，你比較挺男？或女？」結果一票人反虧「1人」成為大贏家。

汪小菲與大S離婚後剪不斷理還亂，男方表示不想再幫忙付額外的家用、電費，接著失控大罵S媽「妳再逼逼，再逼逼把妳家這點噁心事兒全說出來好嗎？」就連小S夫妻檔也遭殃，像是「踩在姐姐腦袋上的小丑」、濫用安眠藥、老公許雅鈞「找姑娘」等。

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兩方家務上被迫搬上檯面，就有網友在PTT好奇拋問，前夫到底該不該支付生活費，1.女方已經再婚，應該由女方現任丈夫照顧其生活；2.另一派說，不管有沒有再婚都要給，因此「汪小菲事件，你比較挺男？或女？」

底下網友炸鍋討論，「當初離婚協議怎麼簽就怎麼做啊」、「汪先出軌的吧，離婚後大S再婚關他X事」、「再婚為什麼不能跟前夫要錢？小孩還是前夫生的好嗎，白紙黑字都寫清清楚楚」、「外遇在先，一切後果自己承擔就是這樣」、「讓他崩潰的最後一根稻草，就是大S扣押他的財產， 那不只是錢的問題，有部分是情感的崩潰，所以他才那麼崩潰一直發廢文」、「 男的太爛，女的從來沒口出惡言...男的外遇才離婚，女的離婚後才找到真愛欸」、「沒挺誰，只想血流成河」、「看張蘭跟汪這樣，深深覺得家庭教育蠻重要的」。

留言串中，大家則一致認同「歐巴」具俊曄才是贏家，「光頭才是最大贏家」、「光頭帥炸」、「光頭王：我比較爽」、「不知道真相怎麼挺？但光頭最爽」、「支持酷龍」、「羨慕酷龍」。

▲▼大S與具俊曄。（圖／翻攝自IG）

▲大S今年3月甜嫁具俊曄。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲鄉民熱議。（圖／翻攝PTT）

針對「為何大S可以扣汪小菲的資產」這問題，律師李怡貞分析解釋，其實是拿著當初離婚的「調解筆錄」去申請強制執行，而調解筆錄都是經過雙方當事人、律師及法官確認過的，「該付的錢只要被寫在上面，通常都必須付，付不出來或是不願意付，不用再打一個履行離婚協議的訴訟，以該調解筆錄去強制執行就好。」

李怡貞也提到，若是離婚對象在台灣地區沒有任何資產，那麼調解筆錄就會變成「壁紙一張」，所以律師要如何透過條款去維護當事人的權益很重要，「比方說，汪小菲可以放一個大S再婚就不再負擔她的費用，沒放就乖乖付吧。」對於汪小菲和大S之間的協議，李怡貞也不敢置信地說：「竟然會水電費都全包？！我大S還不挖礦挖到爆！」

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