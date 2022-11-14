「習拜會」開放拍攝不到9分鐘　陸學者：台灣紅線美方不容踩踏

▲「 習拜會」首次面對面會晤 。（圖／翻攝達志影像/AP）

記者任以芳／北京報導

大陸國家主席習近平當地時間今（14日）下午順利抵達印尼峇里島，出席二十國集團（G20）領導人第十七次峰會。習近平與美國總統拜登（Joe Biden）於5時30分進行會晤。大陸官媒《新華社》於5點37分發出快訊證實「習拜會」已經進行會晤。外界預估中美談話內容聚焦兩國外交、經貿以及「台灣問題」。中國國際問題研究院學者也挑明指出，「中美關係緊張有很大一部分就是『台灣問題』，透過這次會晤，中方向美方清晰表明，我們在『台灣問題』上的立場，就是一個中國的原則，美方不容踩踏。」

「習拜會」稍早開放中外記者現場採訪，直播畫面顯示習近平和拜登簡單握手8秒之後，雙方隨即發表簡短開場談話，過程大約不到9分鐘，所有中外媒體被要求撤離。根據畫面顯示，習近平左手邊依序是王毅、楊潔篪，右手邊是丁薛祥、何立峰、謝峰、華春瑩，集體統一戴上印有大陸國旗的白色口罩。

外界高度關注這次「習拜會」，這也是拜登就任總統後，與習近平首次進行「面對面」會談，意義十分重大。吸引超過2千多名中外媒體前往採訪，其中「台灣問題」是本次「習拜會」重點之一，預計雙方在對話時會試圖畫出底線與紅線。

▲外界分析「台灣問題」是「習拜會」會晤重點之一。（圖／翻攝達志影像/AP）

針對這次「習拜會」可能談及內容，中國國際問題研究院亞太研究所副所長張騰軍也明確指出，美國必須「台灣問題」上要堅定的履行先前所對方中方所作出的承諾， 像是三個聯合公報中對中方所做出的承諾，尤其「台灣問題」是中國的核心利益中的核心，不容任何干涉。

談到拜登政府提出要「畫紅線」，中國國際問題研究院研究員姜躍春指出，「我們的紅線不容美方來畫，而且這個問題已經反覆提出，中國立場都是一貫。美國政治家也清楚，但是明知故犯，認為台灣是自由民主的一個旗幟，在東亞地區它要保護。」

▲美國總統拜登。（圖／翻攝達志影像/AP）

姜躍春也贊成中美首腦必須在一些問題上畫紅線，釐清底線，要有共同遵循的默契，但也可能對兩國關係惡化，因為美國可能像過去一樣，「說一套做一套」。

張騰軍族分析，兩國元首會晤後，必須對美國「聽其言觀其行」，過去美國一些人沒有聽從拜登所作出的承諾，導致美國的對華政策出現偏差，這種偏差最主要的還是來自於美方責任，

他也指出，過去「習拜會」5次會晤總體表現還是比較熱絡，除了元首會晤之外，雙方高層的工作層的交流非常多，不同層面上，中方表明確表態很多重大核心利益問題上的立場，美方應該非常清楚，中方的底線在哪，仍然在一些問題上試圖去拆紅線。因此這次中美元首會晤，中國會更加強烈表達強硬立場。