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社會 社會焦點 保障人權

電動車起火75噸水才能撲滅　北市消防局引進電動車電池滅火系統

獨家／林志穎復出時間曝光　密謀再接實境秀　

▲藝人林志穎駕駛電動車燃燒起火搶救不易，台北市消防局率先引進電動車電池滅火系統。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

今年8月，知名藝人林志穎駕駛電動車，在桃園發生車禍造成起火燃燒，火勢初期雖受控制，後因鋰電池復燃火勢失控，雖經消防人員奮勇搶救，但仍耗費大量時間與水量才能完全撲滅。對此，台北市消防局指出，隨著電動車日益普及，民眾駕駛電動車情況也相當普片，消防局有鑑於提升電動車火災搶救效率、保障消防人員安全，於11月率先採購全國第一組「電動車電池滅火系統組」供外勤單位使用。

由於電動車藉鋰電池能源驅動，消防人員搶救電動車事故起火過，總計耗用消防用水達75噸，加上電動車遭受外部撞擊時、電線走火常見鋰金屬自燃反應與熱失控現象外，伴隨著感電、爆炸及有毒氣體危害搶救相當困難。

▲台北市消防局率先購入「電動車電池滅火系統組」增加電動車燃燒的搶救效率。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市消防局率先購入「電動車電池滅火系統組」增加電動車燃燒的搶救效率。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

北市消防局有鑑於提升電動車火災搶救效率、保障消防人員安全，於11月率先採購全國第一組「電動車電池滅火系統組」供外勤單位使用。消防局表示本次所採購的「電動車電池滅火系統組」配備獨立的「穿刺滅火裝置」與「遠端控制設備」，消防人員可先將「穿刺滅火裝置」置於車底後，再距事故車輛8公尺處以「遠端控制設備」進行操作救災。

消防人員可透過該滅火裝置內之水霧噴槍，穿刺進入車輛電池內部，將水灌入電池內部，快速冷卻電池核心防止復燃，不僅可減少大量用水的浪費，更可保護現場救災人員因傳統灑水接近燃燒車輛，造成危險。

▲台北市消防局率先購入「電動車電池滅火系統組」增加電動車燃燒的搶救效率。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市消防局指出：為因應未來電動車火災搶救，已陸續購置「電動車滅火毯」、「移動式遙控砲塔」等裝備器材，同時從2017年迄今，多次聘請各家電動車廠的工程師、技師及業界相關領域專業人員，針對電動車辦理消防人員教育訓練，藉由實車的專業講解，讓消防人員能夠了解電動車的各項構造與事故處理機制，透過專業的技術分享及經驗交流，幫助消防人員能夠安全快速地精準應變，以減少電動車發生燃燒意外的人員傷亡風險。

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