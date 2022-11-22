誰是疫苗掮客？　陳時中曝：「奇奇怪怪單位」從國外來

記者呂晏慈／台北報導

究竟誰是「疫苗掮客」議題成為台北市長選戰討論話題，曾任衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中22日受訪指出，國民黨對手蔣萬安不斷「黑白罵」，他非常感謝各個民間團體替台灣做事，「只是有一些奇奇怪怪的單位，尤其是從國外來的一些單位，在中間要積極謀取他們的利益」。

▲陳時中今天在 「台北車掃中」記者會前接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

衛福部長薛瑞元日前替「老長官」陳時中輔選時大抱不平說，因陳時中擋住疫苗掮客幾十億元的財路，才被操作仇恨值，而去年5月國內新冠疫情爆發期間，佛光山曾欲透過海外會員取得嬌生疫苗採購通路，不料指揮中心當時公布「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」8項條件，即使是民間捐贈，須由中央負責簽約與統籌，最終佛光山捐贈無望，這過程也再度引發討論。

針對蔣萬安近日批評民進黨指控民間團體是掮客一事，陳時中今天上午在「台北車掃中」出發記者會前受訪說，他一再呼籲都沒有產生效果，蔣萬安不斷黑白講、黑白罵，他要重申，如果是指購買疫苗的事情，他非常感謝各個民間團體大家努力都要替台灣做一點事情，只是有一些「奇奇怪怪的單位」，尤其是「從國外來的一些單位」，在中間要積極謀取他們的利益，政府就有相關的要求，避免這些情形來發生。

至於佛光山曾欲捐贈嬌生疫苗，陳時中表示，佛光山是非常好的宗教團體，他們有這樣的意願，當然政府也是嚴肅以待，所以有跟總公司聯絡，總公司回復原則上所有疫苗廠是跟國家往來，因為有一些免責的需要，另外他們大概有幾個廠剛好都被禁止生產，所以也沒有供給的量，後來佛光山也很慷慨的，照原來希望的數目捐了其他的醫療器材。

媒體追問，薛瑞元近日受訪指若捐錢就好，就不會有擋疫苗的事情，是否暗指工商團體多管閒事？陳時中澄清說，絕對沒有這個意思，政府對於人民的善意都非常嚴肅，而且非常感激，是用這樣的心情來辦理各種事務。

此外，對於媒體報導高端疫苗專家會議並不是單純的「14比0」通過，而是衛福部幫忙才過關，陳時中說，專家會議由各個領域不同專家組成，對於各種事情都有不同看法，經過辯證、辯論得到一致結論，這也可以證明沒有其他政治力運作，完全是由專業醫界做討論所產生的結果。