BF.7變異株肆虐北京「單日新增破千」　入京實行三天三檢

▲ 北京部分餐廳暫停內用。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸北京21日新增感染個案破千例大關，達到1438例，在「優化防疫20條規定」實施下，首都如何應對嚴峻疫情備受關注。北京政府21日指出，此輪疫情主要毒株是Omicron BF.7，自今（22）日起對所有進返京人員實行落地「三天三檢」。

據北京衛健委通報，21日新增本土確診274例、無症狀感染者1164例，累計1438例，其中1219例為隔離觀察人員、207例社會面篩查人員，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例和疑似病例，新增5例境外輸入無症狀感染者；治癒出院71例，解除醫學觀察的無症狀感染者78例。

北京市政府新聞發言人徐和建21日在記者會上表示，目前疫情新增病例持續高位增長，社會面病例數持續上升，首都疫情防控工作正處於最關鍵最吃緊的時刻。

劉曉峰介紹，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，OmicronBF.7變異株是本輪疫情的主要毒株，傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約為2天，自京外商貿城輸入病例以來，引發了養老院、工地、學校等人員密集場所聚集性疫情，並在朝陽東壩等地形成區域傳播。

據介紹，北京11月18日至20日，報告病例數較多的區是朝陽區、昌平區、海淀區、豐台區、通州區，共涉及214個街鄉。

劉曉峰指出，北京面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻，要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動，倡導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施，切實落實區域核酸篩查，有序安排，避免扎堆。