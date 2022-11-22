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聲援示威同胞！伊朗隊世界盃「拒唱國歌」：我們的人民不快樂

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗21日在卡達世界盃迎戰英格蘭，但國家隊的11名球員卻在賽前奏國歌時，拒絕開口跟唱，以表達對國內大規模抗議行動的支持。伊朗國營電視台在直播期間，並未播出奏國歌的畫面，改以球場的空鏡頭代替。

▲▼伊朗足球隊,世足。（圖／路透）

▲伊朗足球隊開賽前拒絕開口唱國歌，以示對國內抗議群眾的支持。（圖／路透）

綜合外媒報導，從現場畫面可見，在伊朗國歌響徹哈里發國際體育場時，伊朗的11名球員一臉嚴肅而哀傷地站在原地，目視遠方，卻未開口跟著音樂唱國歌。與此同時，場內有部分球迷舉起「女子、生命及自由」的標語，鏡頭還拍到一名戴著頭巾的中年女子，在觀眾席上痛哭流涕。

今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因戴頭巾的方式不符規定，遭宗教警察拘留後死亡，引爆全國性的反政府示威活動。人權組織指出，伊朗當局目前對人民展開了大規模血腥鎮壓，造成至少400人死亡，逾萬人被捕，其中還有6名示威者被判處死刑。

▲▼伊朗足球隊,世足。（圖／CFP）

▲有伊朗球迷在場館中舉起支持示威的牌子。（圖／CFP）

伊朗隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）在賽前主動召開記者會，對在抗議中喪命的同胞深表同情，同時也公開聲援示威者，「雖然我們來到了這裡，但這不代表我們不該為他們發聲，或不尊重他們。我們擁有的一切都應歸功於人民，我們必須奮戰，盡全力為人民拿到最好的成績。」

他也指出，「他們知道我們和他們在一起，我們支持他們，也很同情他們。我們必須接受的事實是這個國家的情況不好，我們的人民不快樂。我希望情況如人民所願而改變，希望每個人都會幸福。」

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