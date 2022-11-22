聲援示威同胞！伊朗隊世界盃「拒唱國歌」：我們的人民不快樂

AUCUN JOUEUR de l’équipe nationale d’#Iran n’a chanté l’hymne de la République islamique, en solidarité avec les manifestants et en hommage aux victimes de la répression (au moins 378 morts dont 47 enfants) lors du match de Coupe du monde contre l’Angleterre. #MahsaAmini pic.twitter.com/WSLLS6VQyo — Armin Arefi (@arminarefi) November 21, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗21日在卡達世界盃迎戰英格蘭，但國家隊的11名球員卻在賽前奏國歌時，拒絕開口跟唱，以表達對國內大規模抗議行動的支持。伊朗國營電視台在直播期間，並未播出奏國歌的畫面，改以球場的空鏡頭代替。

▲伊朗足球隊開賽前拒絕開口唱國歌，以示對國內抗議群眾的支持。（圖／路透）

綜合外媒報導，從現場畫面可見，在伊朗國歌響徹哈里發國際體育場時，伊朗的11名球員一臉嚴肅而哀傷地站在原地，目視遠方，卻未開口跟著音樂唱國歌。與此同時，場內有部分球迷舉起「女子、生命及自由」的標語，鏡頭還拍到一名戴著頭巾的中年女子，在觀眾席上痛哭流涕。

今年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因戴頭巾的方式不符規定，遭宗教警察拘留後死亡，引爆全國性的反政府示威活動。人權組織指出，伊朗當局目前對人民展開了大規模血腥鎮壓，造成至少400人死亡，逾萬人被捕，其中還有6名示威者被判處死刑。

▲有伊朗球迷在場館中舉起支持示威的牌子。（圖／CFP）

伊朗隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）在賽前主動召開記者會，對在抗議中喪命的同胞深表同情，同時也公開聲援示威者，「雖然我們來到了這裡，但這不代表我們不該為他們發聲，或不尊重他們。我們擁有的一切都應歸功於人民，我們必須奮戰，盡全力為人民拿到最好的成績。」

他也指出，「他們知道我們和他們在一起，我們支持他們，也很同情他們。我們必須接受的事實是這個國家的情況不好，我們的人民不快樂。我希望情況如人民所願而改變，希望每個人都會幸福。」