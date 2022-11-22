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獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

▲育達高中改回原校名。（圖／翻攝自Facebook／台北市育達高中）

▲台北市私立育達高中今年8月又改回原校名。（圖／翻攝自Facebook／台北市育達高中）

記者楊惠琪／台北報導

北市知名老牌私校育達高職，兩年前因應學校轉型國際化，增設國中與國小部，把創校70年的校名改為「普林思頓高級中學」，因與美國名校同名，曾引起話題；但今年又悄悄改回「私立育達高級高中」，北市教育局表示，學校來文基於「校友的情感」，經審核後准予再次更名。

位於台北市松山區的育達高中，成立於1949年，是北台灣歷史悠久的私立高職，全盛時期學生人數曾多達2萬多人，近年來受少子化影響，也面臨轉型，兩年前以發展國際教育課程為由，特別更名為「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」，但該年首度招收國小新生，卻僅有1名新生報到，今年8月又更名回「育達學校財團法人臺北市私立育達高級中等學校」。

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育達高中校務主任洪毓俊表示，兩年前因考量國際部未來招生走向，決定變更校名，但這兩年來，有許多校友覺得育達73年的老品牌被改名，覺得很惋惜，經過董事會討論後，決定再改回來，但他強調時空背景不同，兩年前改名是校務考量，兩年後改名，則是考量校友的情感。

「總算改回來了」，育達畢業校友曾小姐說，已經畢業二十年了，雖然不是頂尖的學校，但至少是老字號的名校，希望學校能守住「育達」這塊招牌，不要讓母校校名消失。台北市教育局表示，只要確保學生受教權和課程不會受到影響，尊重校方更名決定。

為爭取招生，育達高中新學年邀請知名設計師全新打造制服，還推出「早鳥報名」可折抵制服費5000元優惠，甚至大打名人牌，因校內表演藝術科經常與演藝界合作，包括沈玉琳、江宏傑、黃氏兄弟等都曾到校拍攝影片，學校也把影片放上臉書粉專，成為最佳的招生廣告。

▲育達高中改回原校名。（圖／翻攝自Facebook／台北市育達高中）

▲育達高中請知名設計師為學生設計全新制服。（圖／翻攝自Facebook／台北市育達高中）

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