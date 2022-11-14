iPhone 15 Ultra取消充電孔？外媒統整6傳言　支援Apple Pencil

▲外媒盤點iPhone 15 Ultra的6大傳言。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者吳珍儀／綜合報導

諸多消息指出iPhone 15的Pro系列將以iPhone 15 Ultra取代，外媒Tom’s Guide統整5大iPhone 15 Ultra預測，除了改用Type-C接口取代Lightning，還可能加入Apple Pencil支援。

一、更快的處理器

外媒預期iPhone 15 Ultra將搭載最新A17晶片，A17晶片傳言將採用台積電3奈米製程。而為了與iPhone 15 Pro作出區隔，外媒也預期iPhone 15 Ultra可能會增加「GPU圖像處理晶片」核心數1顆。

二、改採Type-C接口，或是完全取消充電口

歐盟通過法律要求在移動設備上採用統一標準規格。雖然法規至2024年才會生效，但預計蘋果將提前在明年iPhone 15全系列就改採Type-C接口。

此外還有傳言指出，iPhone 15 Ultra機型可能取消充電口，完全使用MagSafe等無線充電系統。

三、機身更耐用

iPhone外觀設計自iPhone 12以來一直維持直角邊緣、金屬邊框設計，以及越來越大的相機鏡頭模組。外媒預計iPhone 15全系列將採用新的外觀。傳言指出，iPhone 15可能採用新的鈦合金材質。不銹鋼更為堅固耐用，且更輕巧。

四、相機優化

每年推出的新iPhone最令人期待的就是優化的相機功能，傳言指出iPhone 15 Ultra可能搭載傳聞已久的潛望式鏡頭，將勝過iPhone 14 Pro Max搭載的3倍光學變焦。

五、儲存空間更大

目前的iPhone最低容量儲存空間為128GB，外媒預估iPhone 15 Ultra最低容量版本將捨棄128GB，至少搭載256 GB儲存空間。

六、支援Apple Pencil

雖然蘋果有Apple Pencil已經很多年，但始終沒有應用於手機產品上。外媒表示，這次蘋果可能在iPhone 15 Ultra上支援Apple Pencil，以與先前的Pro Max系列做出明顯區別。