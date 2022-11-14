　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15 Ultra取消充電孔？外媒統整6傳言　支援Apple Pencil

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲外媒盤點iPhone 15 Ultra的6大傳言。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者吳珍儀／綜合報導

諸多消息指出iPhone 15的Pro系列將以iPhone 15 Ultra取代，外媒Tom’s Guide統整5大iPhone 15 Ultra預測，除了改用Type-C接口取代Lightning，還可能加入Apple Pencil支援。

一、更快的處理器

外媒預期iPhone 15 Ultra將搭載最新A17晶片，A17晶片傳言將採用台積電3奈米製程。而為了與iPhone 15 Pro作出區隔，外媒也預期iPhone 15 Ultra可能會增加「GPU圖像處理晶片」核心數1顆。

二、改採Type-C接口，或是完全取消充電口

歐盟通過法律要求在移動設備上採用統一標準規格。雖然法規至2024年才會生效，但預計蘋果將提前在明年iPhone 15全系列就改採Type-C接口。

此外還有傳言指出，iPhone 15 Ultra機型可能取消充電口，完全使用MagSafe等無線充電系統。

三、機身更耐用

iPhone外觀設計自iPhone 12以來一直維持直角邊緣、金屬邊框設計，以及越來越大的相機鏡頭模組。外媒預計iPhone 15全系列將採用新的外觀。傳言指出，iPhone 15可能採用新的鈦合金材質。不銹鋼更為堅固耐用，且更輕巧。

四、相機優化

每年推出的新iPhone最令人期待的就是優化的相機功能，傳言指出iPhone 15 Ultra可能搭載傳聞已久的潛望式鏡頭，將勝過iPhone 14 Pro Max搭載的3倍光學變焦。

五、儲存空間更大

目前的iPhone最低容量儲存空間為128GB，外媒預估iPhone 15 Ultra最低容量版本將捨棄128GB，至少搭載256 GB儲存空間。

六、支援Apple Pencil

雖然蘋果有Apple Pencil已經很多年，但始終沒有應用於手機產品上。外媒表示，這次蘋果可能在iPhone 15 Ultra上支援Apple Pencil，以與先前的Pro Max系列做出明顯區別。

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／台南男大生校園被圍毆！　4男持球棒打破頭
2勇警大膽用槍！　競速屁孩「1關鍵動作」遭開槍射腿
習近平抵達峇里島　與拜登「會面場地」曝光！
富邦旗下6檔ETF將除息！　最高配息1.03元
30歲靠自己買2間房！YouTuber還房貸「犯2大錯」：至
高材生女神加入《全明星4》！　自信回「3運動專長」嚇到錢姐

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15 Ultra取消充電孔？外媒統整6傳言　支援Apple Pencil

最難修蘋果手機！　官方認證iPhone SE 2靠2特點稱霸

iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

台灣大推「反詐戰警」　及時通知遭詐騙冒用企業

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

iPhone 15 Ultra取消充電孔？外媒統整6傳言　支援Apple Pencil

最難修蘋果手機！　官方認證iPhone SE 2靠2特點稱霸

iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

台灣大推「反詐戰警」　及時通知遭詐騙冒用企業

護航高虹安！黃珊珊怒嗆：有鐵證就拿出來　「沒有的話就閉嘴」

國際中橡前三季每股賺0.78元　土耳其首座碳黑廠2024年完工

華郵：美國會擬加速向台灣提供武器　軍援到位與否「取決於拜登」

高虹安爆「13頁密帳」　蘇貞昌：問A答B詭辯閃避懷疑會愈大

「佐佐木朗希跟鬼一樣」　火球男林振瑋盼突破160公里

楊冪撤檔劇《愛的二八定律》突開播！　找許凱當假老公…寵夫台詞閃瞎

粉絲哀號買到SJ的票「繳費成功卻莫名被取消」！　售票方回應揭原因

全球人口數明天將達80億　印度預計2023成為第一人口大國

高雄女開庭放鳥3次還騙「出車禍」　法官當庭裁定羈押3個月

門票花500元！他中午衝成人動漫展　「4點還在排」超扯畫面曝

浮誇柴柴一天不見超興奮　耳朵狂開飛機！笑眼瞇成線

3C家電熱門新聞

Coway積木機　細菌病毒一網打盡

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」100GB→20GB

最難修蘋果手機！　官方認證iPhone SE 2靠2特點稱霸

iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

iPhone 15 Ultra取消充電孔？外媒統整6傳言　支援Apple Pencil

剛上市就降價！iPhone 14這款機型成10月手機降價王

iPhone SE第四代有全螢幕！　外媒盤點四大可能更新

台灣大推「反詐戰警」　及時通知遭詐騙冒用企業

iPhone越用越耗電？她曝這裡正吃掉網速和電量

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

16款iPhone殘值縮水　蘋果最新舊換新價格出爐

讓手機再戰久一點！3C達人公開電池健康2大關鍵

更多熱門

相關新聞

iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

市場期待iPhone 15系列明年登場，市場傳出，頂規旗艦6.7吋三鏡頭機型將迎來史上最大變革，為了與過往Pro Max機型作出區隔，蘋果可能會將Pro Max改以命名iPhone 15 Ultra，外媒《Tom's Guide》也盤點iPhone 15 Ultra可能會有的六大亮點。

iPhone 14衛星求救功能將登場　蘋果：美、加本月底搶先推出

iPhone 14衛星求救功能將登場　蘋果：美、加本月底搶先推出

蘋果加碼投資　外媒：緊急SOS衛星功能將上線

蘋果加碼投資　外媒：緊急SOS衛星功能將上線

歌爾股份丟蘋果大單影響145億營收　公司回應

歌爾股份丟蘋果大單影響145億營收　公司回應

離得太近了！蘋果Beats by Dre新品登場　雙色設計藏巧思

離得太近了！蘋果Beats by Dre新品登場　雙色設計藏巧思

關鍵字：

蘋果iPhone 15 UltraiPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面